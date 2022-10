PARTIZAN IGRA PROTIV KLUBA KOJEG JE POBEDIO SEDAM PUTA ZAREDOM: Petrić oprezan pred Voždovac, bez obzira na gol razliku 21:1

Fudbaleri Partizana posle velike pobede u Kelnu (1:0) u Ligi konferencije, sutra od 19.30 časova gostuju Voždovcu.

foto: www.partizan.rs

Crno-beli su apsolutni favoriti u ovom duelu, pošto protiv Voždovca u poslednjih sedam utakmica imaju isto toliko pobeda, uz gol razliku 21:1!

- Igrači koji su igrali u Kelnu su juče imali sloodno, a oni koji nisu igrali odradili su jači trening. Videćemo kako se ko oseća i odlučiti ko će igrati, ali sam siguran da su svi od sletanja u Beograd čvrsto na zemlji. Očekuje nas specifična utakmica jer je veštačka podloga na koju nismo navikli koliko i rival. Očekujem da odigramo u istom ritmu kao u poslednje dve utakmice. Rekao sam da je zamajac Vojvodina, a nastavili smo protiv Kelna i nadam se da će igrači izdržati sve obaveze do kraja jeseni - kazao je trener Partizana Gordan Petrić i dodao:

- Voždovac uvek ima talentovanu ekipu i igrače koji mogu da iznenade, ali sve se vrti oko nas i ukoliko digramo kako bi trebalo ne očekujem probleme.

foto: www.partizan.rs

Crno-bele očekuje veštačka trava na stadionu Voždovca, a Gordan Petrić kaže da zbog toga neće trenirati na toj podlozi.

- Kada sam došao u Partizan nisam ništa planirao, samo sam išao od utakimce do utakmice. Ovo su isti igrači koji su bili tu pre šest meseci, ali su bolji na nivou samopouzdanja i svesni šta mogu da pruže. Ipak, jedna izgubljena utakmica može da poremeti atmosferu. Na njima je da čuvaju atmosferu i doakazuju se.

Gordan Petrić se potom osvrnuo na zdravstvenu situaciju.

- Fejsa ima bol u zadnjoj loži, ali mislim da će biti spreman za četvrtak. Loža je problematična, nije lako igrati sa tom povredom, ali je on profesionalaci verujem da će biti spreman da se nađe u sastavu. Menig ne znam da je bio povređen već je legao da ukrade vreme. Pitali su me neki prijatelji šta je sa njim. Verovatno je želeo da uzme vreme, ali je to nadoknađeno. Osetio je da je u crvenom posle onog kontranapada i promenjen je. Pantić je imao povredu koju je imao i moramo da budemo oprezni. Želim da imam napismeno od doktora da je spreman, neću da se igram. Ukoliko ne bude igrao do zime biće to kao da mo doveli igračai i u pripremnom periodu.

foto: www.partizan.rs

Osvrnuo se strateg Partizana još jednom na utakmicu u Kelnu.

- Ocenili smo da sa igračima koji su izašli možemo da izvučemno maksimum. Gledajući raspoložive snage to nam je bila najbolja opcija. Neko bi rekao da smo izašli ofanzivno, ali ja ne razmiđščkjan tako, izveli smo najbolu postavu u om trenutku. Bilo je propusta i vrlina te ćemo prtimeniti sve i menjati neophodno za revanš. Nisam izmislio toplu vodu. Procenili smo koja je formacija dobra da ugrozimo Keln. Ono što je bitno je da od igrača ne tražim ono što ne može. Tražim mu da pruži šta može, a da sakrije ono što ne može. Kao igrač ne znam da sam levom nogom udario loptu pet puta, služila mi je samo za kvačilo - plastično je objasnio Gordan Petrić.

Kurir sport