PIKSI JE NAPRAVIO FANTASTIČNU SRBIJU! Selektor Crne Gore impresioniran Orlovima!

Fudbaleri Srbije saznali su rivale u kvalifiklacijama za Evropsko prvenstvo u Nemačkoj 2024 godine.

Orlovi su u grupi sa Mađarskom, Crnom Gorom, Bugarskom i Litvanijom i opštio je utisak da su odlično prošli.

Ni u Crnoj Gori nisu nezadovoljni žrebom.

- Dobili smo veoma zahtevnu grupu. Srbija i Mađarska u poslednje vreme prikazuju izvanredne partije. Pokazatelj toga je učešće Srbije na Mundijalu. To je ekipa koja je izuzetno homogena. Piksi Stojković je na najbolji mogući način uklopio ekipu, vidi se kakve rezultate postižu. Mađarska iz godine u godinu napreduje i postiže izvanredne rezultate. Pokazala je to i Liga nacija i utakmice sa Engleskom i Nemačkom. Ima malo i simbolike - naša selekcija je prvu utakmicu odigrala sa Mađarskom. Nadam se da ćemo i posle ovih utakmica imati lep osećaj kao posle one prve - rekao je selektor Crne Gore Miodrag Radulović za "Telegraf" i dodao:

- Grupa ujednačenog kvaliteta, biće neizvesno do kraja. Nadam se da ćemo uz veliko požrtvovanje, odgovornost i ispravljanje nekih stvari koje nisu bile dobre u Ligi nacija uspjeti da na kraju ostvarimo svoje ciljeve.

Kurir sport / Telegraf