HIT KOMENTAR PIKSIJA O SAVIĆEVIĆU POSLE ŽEREBA: Dobro je što će Dejo biti u odelu na tribinama! (VIDEO)

Selektor Srbije Dragan Stojković Piksi bio je sjajno raspoložen nakon žreba kvalifikacionih grupa za Evropsko prvenstvo koje se 2024. godine održava u Nemačkoj.

Srbija je smeštena u grupu G, a rivali će joj biti Mađarska, Bugarska, Litvanija i Crna Gora, pa će na suprotnim stranama biti sjajni prijatelji i bivši saigrači - selektor Srbije Dragan Stojković i prvi čovek Fudbalskog saveza Crne Gore Dejan Savićević.

"Niko ne može da zamisli Piksija i Deju na protivničkim stranama" konstatovao je novinar nakon žreba.

Usledio je duhovit komentar Piksija:

"Jedno je dobro to što neće biti na klpi, nego će biti u odelu gore na tribinama. Bolje da bude u odelu na tribinama, nego da igra ili da bude na klupi", rekao je uz osmeh selektor "Orlova" .

Podsetimo, selektor Srbije je odmah nakon žreba istakao da je cilj jasan - plasman na EURO.

"Zadovoljan sam grupom, ali nikog ne treba potcenjivati, niti smo mi to radili, niti ćemo nekad to činiti. Jednostavno, naš cilj, bez obzira na imena rivala, se zna, a to je da posle 24 godine budemo učesnici Evropskog prvenstva. I ućinićemo sve da budemo učesnici jedno", rekao je Piksi.

