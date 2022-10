PETRIĆ PRED REVANŠ SA KELNOM U BEOGRADU: Prilika za novo dokazivanje, imamo šansu da budemo blizu proleća...

Trener fudbalera Partizana Gordan Petrić rekao je da je za njegovu ekipu predstojeća utakmica protiv Kelna u Ligi konferencija prilika za dokazivanje i da crno-beli moraju da poprave pojedine stvari iz prethodnog duela u Nemačkoj ako žele da ostvare dobar rezultat i primaknu se plasmanu u nokaut fazu takmičenja.

"Brzo dolaze utakmice, u nedelju je bio Voždovac gde su momci odirali kako treba. Nemam šta da kažem u vezi sutrašnje utakmice, što vi ne znate. Biće totalno drugačija nego što je bila pre sedam dana, oni dolaze posle poraza protiv nas i Menhengladbaha. Moramo da se potvrdimo i dokazujemo, ljudi očekuju da bude slično kao pre sedam dana. Moraćemo da popravimo neke stvari da bismo došli do pozitivnog rezultata", rekao je Petrić na konferenciji za novinare u Beogradu. Fudbaleri Partizana igraju u četvrtak od 18.45 na svom terenu protiv Kelna, utakmicu četvrtog kola Grupe D u Ligi konferencija. Crno-beli su pre sedam dana prikazali dobru igru i pobedili u Kelnu sa 1:0.

"Siguran sam da momci znaju šta im donosi sutrašnja utakmica. Polako su ušli u profesionalni život da moraju stalno da se dokazuju, moraju da zaborave šta je bilo ranije i ponovo potvrde kvalitet koji imaju. Rekao sam im da igraju za sebe, porodice, da se tako ponašaju, idu od utakmice do utakmice, sigurno će dati maksimum", naveo je Petrić.

foto: www.partizan.rs

Partizan i Nica imaju po pet bodova u Grupi D, Keln je treći sa četiri boda, a ekipa Slovacko ima bod. Petrić je upitan da li je sutrašnja utakmica suštinski meč lopta za prolaz u drugu fazu.

"Jeste sigurno, imamo šansu pobedom ili nerešenim rezultatom da budemo blizu proleća, ali ne opterećujem igrače da je pod moranje. Treba da budu koncentrisani, da pokušaju da daju maksimum, pun gas pa ko može može, a ko ne može šta da radimo", rekao je Petrić.

Na konstataciju da je otkako je preuzeo Partizan, od ekipe u agoniji stvorio ekipu sa pobedničkim mentalitetom, Petrić je rekao da je mnogo igrača i došlo i otišlo.

"Da je gospodin Stolica imao malo više vremena, možda bi se namestilo kao što je trenutno sada. Svako od nas gleda drugačije fudbal, izgovara drugačije rečenice i ton, ono što sam im od prvog dana rekao je da rade ono što trenutno mogu i da sakriju nedostatke. To je išlo bolje od utakmice do utakmice. Kada sam došao rekao sam da je važno da dobijemo prve utakmice, bile su takmičarske nije bilo lepote fudbala, ali su igrači stekli mirnoću i sve je išlo ka boljem", naveo je on.

"Oni su svesni da to mogu, ali sve se to zaboravlja i sutra je novo dokazivanje. Svestan sam situacije, ako dodje do slabije utakmice, izgubljene, da će opet biti priča po starom, ali oni su isti igrači kao pre mesec dana, godinu, dve, da nemaju kvalitet ni bi bili u Partizanu. Moraju biti svesni da je ovo njihov posao i da moraju da se dokazuju", dodao je trener crno-belih.

foto: Starsport©

Upitan je i zašto nije pokazao emocije posle pobede u Kelnu.

"Duže sam igrao u Britaniji i Škotskoj nego u Srbiji i Jugoslaviji, možda nešto vučem iz Škotske, gde sam prve dve nedelje u Dandi junajtedu bio tužan što smo izgubili. Na tom primeru sam video ako daš maksimum i koncentrisan si na svoj posao, ide novi dan i pored toga što se izgubi. Naravno da je bilo veliko zadovoljstvo što smo dobili i što su igrači pokazali ono što sam tražio. Totalno sam na zemlji i to shvatam kao posao koji moramo da obavimo. Bilo je emocija, a da li ih pokazujem ili ne, ja sam takav kakav jesam i u privatnom životu, igrači to osećaju", naveo je on.

Govoreći o protivniku, Perić je rekao da Keln igra isto i kada gubi i kada vodi, da igra direktan fudbal.

"I tamo su bili ofanzivni, imali smo problema koje smo uspeli da rešimo. Sutra treba njihove vrline da smanjimo na minimum, a mi da iskoristimo vrline naših igrača. Biće mnogo teža utakmica nego pre sedam dana", dodao je on.

Petrić je rekao i da se po pitanju promene formacije u odnosu na meč u Kelnu, ide ka tome da postavka igrača na terenu bude drugačija. On je dodao da pokušava minimalno da pritiska igrače, pošto i sami shvataju da moraju da daju sve od sebe.

"Partizan može u nekim utakmicama da se brani i mora, ali ova ekipa je totalno napadačka, to se pokazalo protiv Voždovca i Vojvodine. Ima stvari koje moramo bolje nego pre sedam dana, siguran sam da su spremni i odmorni da urade to na najbolji način", rekao je Petrić.

Odbrambeni igrač Partizana Igor Vujačić rekao je da očekuje fizički zahtevnu utakmicu i potpuno drugačiju od one u Nemačkoj.

"Moramo biti koncentrisani svih 90 minuta da pružimo maksimum i uz pomoć navijača da napravimo podvig. Oni imaju dobre individualce po boku, igra im se bazira po boku i centaršutu kada opterete dvojicu štopera sa dva napadača a treći se dodaje. Nemci su jedni od fizički najmoćnijih ekipa. Njima je prekid jedno od glavnih oružja, daćemo sve od sebe da sačuvamo svoj gol", rekao je on.

foto: Starsport

Na konstataciju da se vidi da je atmosfera u ekipi drugačija nego na početku sezone, Vujačić je rekao da je bilo potrebno vreme za prilagodjavanje, pošto je mnogo igrača došlo, a mnogo i otišlo.

"Sve smo to prošli zajedno, to nas je ojačalo i daje rezultate. Idemo iz utakmice u utakmicu da pružamo što bolje rezultate i samim tim je atmosfera sve bolja. Nadam se da će navijači prepoznati momenat i doći da nas podrže. Ne bih prognozirao rezultat, ali daćemo sve od sebe da sačuvamo gol", naveo je Vujačić.

(Kurir sport)