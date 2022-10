MILOŠ VAZURA: Neće biti odlazaka, pravimo još moćniji Partizan!

Posle meča 15. kola SLS i i osvojena nova tri boda u nacionalnom prvenstvu, kao i trijumfa nad ekipom Kelna u Beogradu, generalni direktor Partizana Miloš Vazura govorio je o uspesima crno-belih u Evropi i Mozzart bet Super ligi Srbije sa posebnim osvrtom na tim Gordana Petrića i odlične igre na terenu.

„Imali smo juče pet izmena u prvom timu. I mi smo se pribojavali te utakmice. Nažalost, samo u Srbiji se priča da je titula izgubljena u prvih pet kola. To treba da se promeni i mislim da je prvenstvo toliko dugačko da ima vremena. Mi smo prošle godine imali pet bodova, pa smo na kraju izgubili titulu. Od dolaska Petrića Partizan igra drugačije i igra dobro. Nije lako, juče smo imali pretešku utakmicu, a igramo četvrtak-nedelja i igramo ozbiljne utakmice, igrače je stigao umor. Sada igramo na našem terenu dosta utakmica, pa deluje lakše, ali ekipa je umorna. Mislim da će dobro doći ova jako bitna pobeda protiv Čukaričkog“, rekao je Vazura.

Partizan je i u gostima, ali na svom terenu, uspeo da bude bolji od Kelna i tako napravi poziciju da nastavi takmičenje u nokaut fazi Lige konferencije.

„Naravno da smo presrećni. Keln je na šestom, sedmom mestu Bundeslige, jedna ozbiljna ekipa. Videli smo njihovu ozbiljnost kad smo tamo igrali sa njima. Nismo verovali da možemo u obe utakmice da pobedimo, ali ispostavilo se da stvarno igramo dobro i da je Petrić to namestio kako treba, a ekipa daje rezultate“.

Ono što je svima kristalno jasno je da bi klub iz Humske bio u daleko lošijoj poziciji na svim frontovima da na mesto šefa stručnog štaba početkom sezone nije došao Gordan Petrić.

„Ono što je u našim razgovorima viđeno je da ih je opustio. Kada je preuzeo ekipu rekao je da samo treba da se smire i mislim da je uspeo u tome i sada nastavlja to što je njegov posao, to vidi cela Srbija i navijači Partizana. Partizan ima kontinuitet i mora tako da nastavi. Igra Evropu, imamo dobru poziciju, ali i dalje smo daleko od razigravanja. Imamo dve teške utakmice. Kada smo izvukli grupu bila je preteška, a sada ljudi pričaju da je Partizan prvi i blizu je. Ja mislim da smo i dalje dosta daleko. Prvo Nica u gostima, a onda ekipa koja je sad dobila Nicu. Verujemo u Gordana i mislim da on to može da iznese, sa igračima naravno“, objašnjava Vazura.

Na apostrifiranje povika navijača „uprava napolje“ Vazura je odgovorio borbom za titulu, i ove, ali i prošle sezone.

„Nije prijatno, naravno. Oni imaju pravo da kritikuju. Mi smo se prošle godine borili za titulu, bili smo jako blizu, ali smo je izgubili na nekim utakmicama gde nismo smeli da prospemo bodove. Naš glavni suparnik ima i veći budžet i to nije ni tajna, to je zvanično. Nama je bitno da budemo u toj borbi i naravno da hoćemo da osvojimo titulu. Mislim da je Partizan izuzetno dobar tim. Što se tiče Evrope, za nas je bitno da igramo Evropu i da smo aktuelni na tržištu. Odgovornost za ekipu snose sportski direktor i treneri, ja sam tu da snosim odgovornost za ekonomska pitanja. Naši izbori nisu bili loši, Aleksandar Stanojević je vodio dobro ekipu dve godine, Ilija Stolica… nažalost se desilo da ima mnogo poraza i da bude tako kako je bilo, a gospodin Petrić je uspeo da vrati ekipu tamo gde joj je bilo mesto“.

A povodom situacije oko Jugoslovenskog sportskog društva očekivanja su sledeća:

„Krivična prijava je podneta i sada je sve na sudskim i nadležnim organima. Izuzetno smo optimistični po pitanju presude, jer je dokaze utvrdio sudski veštak. Počelo se sa spinovima o nekim navodno pretučenim ljudima u prostorijama Fudbalskog kluba, što naravno nema veze sa istinom“, ističe Vazura.

Što se tiče zimskog prelaznog roka, očekuje se da novi sportski direktor Ivica Kralj bude aktivan na tržištu.

„Neće biti mnogo odlazaka. Sam kostur ekipe ostaje na okupu, moramo da pojačamo još nekoliko pozicija. Uz želje trenera i sportskog direktora napravićemo da sve koje žele dovedemo u Partizan“, podvukao je Vazura.

Osvrnuo se Vazura i na meč Zvezde u Kragujevcu.

„Ne želim da komentarišem, ali penal u Kragujevcu je zaista sporan. Mi se takvim stvarima nikada nismo bavili, niti ćemo“, uverava Vazura.

Generalni direktor crno-belih istakao je nekorektno saopštenje čelnika večitog rivala povodom predstojećih izbora u FSS:

„Ponovo se obraćaju sa tezom da neko planira da im otme titulu. Izuzetno je nekorektno, pogotovo imajući u vidu sporan penal u Kragujevcu, kao i opštepoznatu informaciju da Crvena zvezda ima nemerljivo veći budžet ne samo od Partizana, već i od svih ostalih timova u domaćem prvenstvu“, izneo je argumente Vazura.

„Mi ćemo najnormalnije učestvovati u radu skupštine. Sa Crvenom zvezdom pokušavamo da održavamo korektne odnose, ali sa ovakvim saopštenjima i dešavanjima zaista se postavlja pitanje kuda to vodi. Samo ovde se govori o izgubljenoj tituli nakon prvih pet kola i samo ovde se borba za titulu označava kao otimanje“, zaključuje Vazura.

