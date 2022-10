PIKSI IMA JOŠ 24 SATA DA PRIJAVI FUDBALERE ZA KATAR: Ko će se naći na širem spisku selektora Srbije, ima li šanse za nova imena?

FIFA je bila jasna, izašla je u susret selektorima svih reprezentacija koje su se plasirale na Svetsko prvenstvo, koje će od 20. novembra do 18. decembra biti održano u Kataru.

foto: Starsport©

Selektori imaju rok da do 21. oktobra, a to je sutra, predaju širi spisak od 55 fudbalera na koje računaju za Mundijal. To je preliminarni spisak u kojem može da bude minimum 35, a maksimum 55 igrača.

Posle toga, svi selektori reprezentacija učesnica Svetskog kupa imaće tri nedelje da se odluče kojih 26 fudbalera će povesti u odlučujuće utakmice u Kataru. Tačnije, do 13. novembra, mada su neki treneri rekli i da će ranije objaviti konačnu listu. Širi spisak je dobra stvar, jer time selektori mogu dodatno da motivišu sve igrače, kako bi u ligama pružili maksimum i potvrdili kvalitet.

Dragan Stojković Piksi je u takmičarskim utakmicama tokom kvalifikacija za Mundijal, kao i u Ligi nacija koristio tridesetak fudbalera. Neki su imali male minutaže, dok se kostur ekipe uglavnom znao i zna. Na golu je standardan Vanja Milinković-Savić, u odbrani Strahinja Pavlović, Miloš Veljković i Nikola Milenković, na bočnim pozicijama Andrija Živković, Filip Kostić, Nemanja Radonjić, Darko Lazović, u veznom redu Sergej Milinković-Savić, Saša Lukić, Nemanja Gudelj, Ivan Ilić, Dušan Tadić, a u napadu Aleksandar Mitrović, Dušan Vlahović i Luka Jović.

foto: EPA/ANDREJ CUKIC

Sigurni putnici trebalo bi da budu i golmani Predrag Rajković, Marko Dmitrović, zatim Filip Mladenović, Stefan Mitrović, Nemanja Maksimović, Uroš Račić, Filip Đuričić, Mihailo Ristić, Marko Grujić. Možda i Dejan Joveljić kao četvrti napadač, te štoperi Srđan Babić i Erhan Mašović. Opet, treba očekivati i poneko iznenađenje poznavajući Dragana Stojkovića da se nađe makar jedno novo ime na spisku putnika od 26 igrača za Katar.

Kada se sve sabere i sa azijskom turnejom na kojoj je igrala kombinovana selekcija, dođe se do broja od 45 igrača kojima je aktuelni selektor dao priliku da igraju u dresu Srbije. Među njima su, recimo bili, Milan Makarić, Sava Aranđel Čestić, Nemanja Jović, Željko Gavrić, Miloš Vulić, Đorđe Nikolić... Realno, pitanje je da li iko od njih ima šanse da se nađe među 26 igrača na Mundijalu u Kataru.

Važno je istaći da je na poslednjem samitu učesnika SP u Kataru, srpski selektor Dragan Stojković izneo predlog da zbog novonastale situacije oko kovida i činjenice da nacionalni timovi neće imati dovoljno vremena za pripreme, umesto dosadašnjih 23, bude 26 igrača na Mundijalu.

foto: @starsport

FIFA je ovaj predlog odobrila 23. juna, pa će na SP u Kataru svaka reprezentacija imati 26 igrača. Plus, selektori će moći da koriste do pet zamena u toku utakmice, dva više nego ranije.

Kada su utakmice na Svetskom prvenstvu u pitanju, svih 15 fudbalera koji nisu na terenu biće u protokolu. Sedeće na klupi za rezerve i imaće šansu da uđu u igru, niko neće biti višak i neće morati na tribine.

Fudbalska reprezentacija Srbije nalazi se u grupi G na SP u Kataru, zajedno sa Brazilom, Švajcarskom i Kamerunom. Prvi meč Orlovi igraju protiv prvog favorita Brazila, 24. novembra u u Lusailu, u 20.00 sati po srednjoevropskom vremenu. Potom sledi duel protiv Kameruna, u ponedeljak 28. novembra od 11.00 časova, na stadionu "Al Džanub" u mestu Al Vakra. I poslednju utakmicu Srbija igra protiv Švajcarske u petak 2. decembra, od 20.00 sati po našem vremenu, na stadionu "974" u Dohi.

Kurir sport/A. R.