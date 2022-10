RUMUNSKI AS ISPRIČAO KAKO GA JE IBRAHIMOVIĆ TRETIRAO: Zovem ga, on se javi i kaže mi...

Bivši rumunski reprezentativac Bogdan Lobont (44) deo karijere je proveo kao čuvar mreže Ajaksa.

Bilo je do od 2000. do 2006. godine, i upravo je u Amsterdamu imao priliku da deli svlačionicu sa Zlatanom Ibrahimovićem.

Lobont je nedavno dao opširan intervju rumunskim medijima tokom kojeg se dotakao i Ibrahimovića. Ponovio je ono što svi znamo, da je Zlatan ponekad "lud", da je harizmatičan... Otkrio je, međutim, kakav je njihov privatni odnos.

"O, cigane, živ si? Kako mogu da ti pomognem?", bio je Ibrahimovićev odgovor čim se javio na mobilni kada je video da ga zove stari drugar iz Ajaksa.

Inače, Ibrahimovića su se mnogi plašili, bio je dosta prgav, imao je vrelu krv, pričao je Lobont i o tome.

"Jednostavno je to takav tip, ali ako ste ok prema njemu, bez brige ste. On zna da ceni prave stvari i ljude", kazao je Lobont.

