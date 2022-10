AGUERO NIJE VEROVAO DA MESI ODLAZI IZ BARSE: Mislio sam da je neko HAKOVAO Barselonine naloge

Bivši argentinski fudbaler Serhio Aguero rekao je da nije mogao da veruje kada je čuo da će fudbaler Lionel Mesi napustiti Barselonu, da je mislio da je to šala i da su nalozi na društvenim mrežama španskog kluba tada bili hakovane.

Aguero je prošlog juna po isteku ugovora sa Mančester sitijem potpisao za Barselonu u nadi da će igrati zajedno sa sunarodnikom Lionelom Mesijem. Međutim, nekoliko nedelja kasnije objavljeno je da Mesi napušta Kamp Nou, što je šokiralo Aguera.

foto: EPA/JORGE ZAPATA

Aguero je posle toga odigrao samo pet utakmica za španski klub pošto je morao da završi karijeru zbog problema sa srcem.

"Kada se ta situacija dogodila sa Leom, mislio sam da je neko možda hakovao Barselonine naloge na društvenim mrežama. Mislio sam da je to šala. Bio sam sa drugarom, on je pogledao vest na telefonu i rekao: 'Nemoguće. Da li je ovo istina?' Pokazao mi je saopštenje Barselone", rekao je Aguero za jedan španski portal, preneo je Gol.

"Rekao sam: 'Ibai, druže, to je nemoguće'. Rekao sam da je očigledno sajt hakovan, da je to samo bila priča Barselone, koja će kasnije saopštiti da on ostaje. Odlučio sam da sačekam, ali prolazili su sati, a saopštenje je i dalje bilo na sajtu. Onda sam shvatio da niko nije hakovao nalog", dodao je Aguero.

foto: Profimedia

Barselona je bila u teškoj situaciji i morala je da pusti Mesija da ode pošto se njegov ugovor nije uklapao u finansije. On je posle toga prešao u Pari Sen Žermen, sa kojim ima ugovor do juna 2023. godine.

Poslednjih nedelja spekuliše se da bi Mesi naredne godine mogao da se vrati na Kamp Nou.

(Beta)