TSC GOSTUJE U IVANJICI Lazetić: Javor je prava domaćinska ekipa! Pokazali su zube Partizanu i to im je satisfakcija

Trener fudbalera TSC-a Žarko Lazetić rekao je da njegov tim čeka jedno od težih gostovanja, kao i da će najvažnije biti kako će igrati pod "pritiskom" protiv Javora.

"Čeka nas još jedno gostovanje, poslednje u ovom delu sezone, i to jedno od težih zbog ambijenta i stadiona. Javor je prava domaćinska ekipa, pokazali su zube protiv Partizana (3:3) i došli do boda, a to će im sigurno biti satisfakcija i za ovu utakmicu. Najvažnije na predstojećoj utakmici će biti naše snalaženje pod pritiskom i sa drugom loptom", rekao je Lazetić, preneo je klupski sajt.

Fudbaleri TSC-a gostovaće u subotu ekipi Javora u Ivanjici, u utakmici 17. kola Super lige Srbije.

TSC je na trećem mestu tabele sa 33 boda, a Javor zauzima 14. mesto sa 13 bodova.

Lazetić je dodao da ne očekuje brzu i "tečnu" igru na ovoj utakmici.

"Neće tu biti neke tečne igre, i biće važno ko će uzimati velike druge lopte i šta će se nakon toga dešavati“, istakao je on.

Trener kluba iz Bačke Topole rekao je da će ekipa morati da odgovori na stil igre Javora, koji je poznat po agresivnosti.

"U normalnim okolnostima, na prethodnom meču odigranom na našem stadionu, smo probali da neutrališemo ono po čemu su poznati strpljivom igrom, kvalitetnim pasom i kontrolom. Na drugačijem terenu će nam to biti teže, tako da ćemo morati više da se koncentrišemo na duel igru, i da nakon toga sa loptom više napadamo prostor i budemo direktniji nego inače", dodao je on.

Golman TSC-a Veljko Ilić rekao je da će meč protiv Javora biti potpuno drugačiji od prethodne utakmice protiv Čukaričkog (1:1).

"Utakmica će biti u potpunosti drugačija od prethodne protiv Čukaričkog, ali ja se nadam da ćemo je odigrati dobro, kao sve utakmice do sada i da ćemo se u Bačku Topolu vratiti sa tri boda. Na prošloj utakmici smo imali veliki broj šansi koje nismo iskoristili, tako da nam na ovom meču treba veća koncentracija, da i realizacija šansi u koje uđemo", zaključio je Ilić.

Meč Javora i TSC-a biće odigran u subotu od 14.00.

