AKO ZVEZDA ZOVE, TU SAM! Vladan Milojević najavio POVRATAK na Marakanu: To nije posao, nego EMOCIJA! VIDEO

Vladan Milojević je trener koji je Crvenu zvezdu posle 26 godina vratio u Ligu šampiona.

U leto 2017. godine preuzeo je crveno-bele posle turbulentne sezone bez trofeja završene izgubljenom titulom od Partizana u foto finišu, ali je uspeo da napravi neverovatne uspehe.

Osvojio je dve titule, poslao Zvezdu na mapu Evrope sa dva učešća u Ligi šampiona i prolećem u Ligi Evrope, da bi krajem 2020. godine prepustio mesto Dejanu Stankoviću.

Trenutno je na klupi kiparskog Apoela, ali ne krije da bi voleo da se vrati u matični klub – Ja sam zvezdaš i ja sam uvek tu. Zvezda uvek može na mene da računa. Niko nikad Zvezdi nije mogao da kaže ne, bar ja ne mogu. Ako ikada bude potreba za Vladanom Milojevićem, Vladan Milojević je ovde i uvek može da računa na njega. Ako bude - biće, ako ne opet opet tu. To je meni porodica, napravila je od mene prvo kao velikog čoveka, uz pomoć svih trenera i legendi – rekao je Milojević u emisiji "Legende Marakane".

Objasnio je razloge odlaska.

. "Na velikim obrtajima konstantno radite. Igrač kad dobije slobodan dan potroši ga, a nama trenerima ništa ne znače ni dva dana. Par puta sam pokušao da odem na odmor, ali ni na šta to nije ličilo. Konstantno se gledaju igrači i prelazni rok... Došlo je do situacije kada mi je bio potreban odmor, a sa druge strane hteo sam nasledniku da ostavim što veću razliku, da ima veći komfor. To je bio trenutak. U Zvezdi nije isto kao u drugom klubu, gde ste profesionalac. Ovde su emocije, nešto nestvarno, 24 sata ste u priči. Zamislite kada odem u rodni Aranđelovac, o čemu pričam tamo? Stalno ima neko da vas pita i kaže o Zvezdi, u jednom trenutak vam treba tajm-aut..."

Milojević je istakao zadovoljstvo u kom je smeru nastavila Crvena zvezda posle njega.

"Zvezda je u drugim brzinama, nije bilo lako nositi se sa svime. Ne pričam zbog populizma, Zvezdan Terzić radi nestvaran posao u Crvenoj zvezdi sa svim svojim saradnicima. Vraćena je Zvezda gde treba da bude, ali limiti ne smeju da postoje. Može još da postigne, uz armiju navijača. Takođe, Stanković je radio odličan posao, postao je dobar trener, a opet je to Zvezda" zaključio je Milojević.

