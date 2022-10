MUZIKA ZA UŠI NAVIJAČA BARSE! Legenda Katalonaca UBEĐEN: Leo Mesi se vraća u Barselonu!

Nekadašnji igrač Barselone Andreas Iniesta smatra da bi Leo Mesi mogao da se vrati u Barselonu.

Inijesta i Mesi igrali su 14 godina zajedno u katalonskom klubu. Španac je 2018. otišao u Japan, a Argentinac 2021. u PSŽ.

- Nekadašnji Mesi i današnji Mesi drugačiji je od svih. On je broj jedan. Kroz karijeru je samo rastao, poboljšavao se i činio saigrače boljima. Ekipa sa Mesijem ima vrlo važan cilj - da ostvaruje pobede i osvaja titule. Nisam nikog video da radi stvari koje on radi. Povratak u Barselonu nikad nije lagan, ali Leo može da se vrati, još postoji mogućnost za to - izjavio je Inijesta.

foto: REUTERS

Iniesta je bio strelac čuvenog gola u finalu Svetskog prvenstva 2010. kojim je Španija pobedila Holandiju (1:0) i postala šampion planete, a sada veruje da Mesi može da osvoji predstojeći Mundijal u Kataru sa Argentinom.

- Argentina je jedan od favorita za osvajanje Svetskog prvenstva. Imaju sjajan tim, sa iskustvom, ali i mlade igrače. Trenutno su odlični. Ako je Mesi tu, naravno da je jedan od favorita. Ostali kandidati su Brazil, Španija i Francuska. Ako Mesi osvoji Svetsko prvenstvo, biću srećan kao njegov bivši saigrač - poručio je Inijesta.

Mundijal u Kataru igraće se od 20. novembra do 18. decembra, a Argentina će se takmičiti u C grupi sa Saudijskom Arabijom, Meksikom i Poljskom

