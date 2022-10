RONALDO HTEO U SITI, POZIV USRED NOĆI PROMENIO SVE: Priznao u knjizi da je NESREĆAN, FRUSTRIRAN i ŠOKIRAN povratkom u Junajted!

Kristijano Ronaldo u Mančester junajtedu proživljava najteži period u svojoj blistavoj karijeri.

Već duže vreme je vidno nesrećan na Old Trafordu i nema sumnje da će u januaru učiniti sve da promeni sredinu.

U svojoj knjizi, koja će najverovatnije biti objavljena u novembru, Portugalac je otkrio da je razočaran povratkom u slavni klub.

"Ronaldo je bio nesrećan dok je Mančester junajted vodio Ralf Rangnik, a svoj povratak u engleski klub opisao je kao katastrofu. On je bio frustriran kada su čelnici kluba odlučili da ne ulože dodatna novčana sredstava u trening kamp Junajteda, a posebno ga je iznerviralo to što "crveni đavoli" kao klub nisu napredovali od 2009. godine. On je tada odlučio da pređe u Real. Portugalski fudbaler je šokiran činjenicom da njegovi saigrače ne dele isti nivo predanosti na treninzima kao što to on čini", prenose britanski mediji.

foto: Profimedia

Po odlasku iz Juventusa Ronaldo je bio na korak od dogovora sa Mančester sitijem, međutim, njegov bivši saigrač Rio Ferdinand ga je u poslednjem momentu ubedio da se ne pridruži Građanima.

"U jednom delu knjige se otkriva da se Ronaldo predomislio posle telefonskog poziva Rija Ferdinanda u tri sata posle ponoći. Portugalac je posle tog razgovora odlučio da se vrati u Mančester junajted", prenose britanski mediji.

Podsetimo, Ronaldo je propustio dobar deo priprema Junajteda, jer je navodno želeo da napusti klub i pre početka sezone. Zbog toga je izgubio mesto u timu, a njegov status se dodatno pogoršao nakon skandala na utakmici sa Čelsijem, kada je odbio da uđe u igru u samom finišu i demonstrativno napustio teren, zbog čega je bio i suspendovan.

Kako stvari trenutno stoje Portugalac će u zimskom prelaznom roku sigurno napustiti Old Traford.

