MILOJEVIĆ NAKON NOVE POBEDE ZVEZDE: Nagrada mladima za rad na treninzima

Fudbaleri Crvene zvezde su savladali Kolubaru rezultatom 0:2 u okviru 17. kola Superlige Srbije, a utiske posle novog trijumfa crveno-belih izneo je šef stručnog štaba Miloš Milojević.

- Najbitnija su tri boda. Utakmica je bila kontrolisana, primetna je velika razlika u kvalitetu i zadovoljan sam što smo mogli da nagradimo mlade igrače za rad koji ulažu na treninzima. Videli smo i mi oni gde su i šta su u ovom trenutku. Želeo sam veću efikasnost, kao i da budemo kreativniji, ali i kada smo pravili prilike, malo nam je nedostajalo da postižemo golove. Ipak, postigli smo dva pogotka, možda je lepršavost izostala, ali tri boda su najbitnija. Protivnik je bio verziran na defanzivu, ali znali smo to i tako smo i pripremali meč koji smo u potpunosti iskontrolisali - počeo je Milojević.

Asistencija mladog Mijatovića, kao i prvenac Kulibalija mogu da raduju stratega Zvezde

- Mijatović je talentovan igrač i vidno je da kada igra prosto i jednostavno onda to ide kako treba, a kada misli da može da igra na nivou onoga što je radio u Omladinskoj školi, onda je to malo teže. Međutim, sve ovo je škola za njega. Kulibali je špic koji je dobar u šesnaestercu i kada mu donosite tu loptu, onda on može da bude efikasan. Kao i svakom napadaču, treba mu kontinuitet igara i golova da bi imao samopouzdanje, ali smatram da će nam koristiti u narednim mečevima.

Naredni izazov je u četvrtak od 18 časova i 45 minuta kada će Zvezda gostovati Monaku, u odlučujućoj utakmici grupne faze Lige Evrope.

- Negde su igrači podsvesno imali taj meč u glavi, pa je možda dolazilo i do komfornosti, ali smo trijumfovali na osnovu kvaliteta, pa i dobre igre koju smo prikazali. Podsvesno smo bili okrenuti Monaku, ali od sutra se u potpunosti spremamo za to što nam predstoji. Nije lako, nećemo da pretimo Monaku, ali verujem u nas, u ono što radimo, kao i u navijače koji će sigurno doći da nam pruže podršku. Verujem da možemo da pobedimo, a onda ćemo da vidimo šta se desilo i na tom drugom meču - podvukao je Milojević.

Kurir sport