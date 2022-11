IBRAHIMOVIĆ UPOZORIO HALANDA - PAZI SE PEPA! Zlatanova izjava odjekuje Evropom: Halandov uspeh zavisi od Gvardiolinog ega!

Iskusni švedski napadač Zlatan Ibrahimović po ko zna koji put svojom izjavom izazvao je pravu buru u fudbalskoj javnosti.

Ibrahimović je javno upozorio sjajnog napadača Mančester sitija Erlinga Halanda na trenera Pepa Gvardiolu.

"Da li mi se sviđa Haland. Da, jako mi se sviđa. Mislim da je izuzetno inteligentan igrač. On ne radi stvari koje nije sposoban da radi. Ne dolazi na centar da bi primio loptu, on jednostavno stoji kod gola i pogađa. Podseća me na igrače poput Filipa Inzagija, Davida Trezegea, Kristijana Vijerija. On je nova verzija tih igrača", nahvalio je Zlatan mladog fudbalera.

foto: Profimedia

Haland je ove sezne ključni igrač Mančester sitija. Norvežanin je postigao 22 gola u svim takmičenjima, ali Ibra ga upozorava da se bajka između njega i Gvardiole lako može završiti.

"Može li ga Gvardiola učiniti još boljim... To vam sve zavisi koliki je ego Pepa i hoće li dopustiti da Haland bude veći od njega ili ne. On to meni nije dopustio, a nije dopustio ni mnogim igračima" rekao je bez dlake na jeziku Ibrahimović, koji nije oprostio Špancu loš tretman koji je imao kod njega u Barseloni.

Kurir sport