ZBOG HRVATA SU ME U SRBIJI PROZVALI IZDAJNIKOM Mijatović: Rat je trajao, odnosi katastrofalni, to se mene nije ni najmanje ticalo

Jedan je od najboljih fudbalera sa prostora bivše Juge Predrag Mijatović, slavu je stekao u beogradskom Partizanu, kasnije u Real Madridu, a bio je jedan od ključnih igrača reprezentacije Jugoslavije.

Legendarni napadač u intervjuu za hrvatski „Index“ govorio je o mnogim stvarima iz tog vremena, a prisetio se i netrpeljivosti između naroda koje se prenelo čak i na polje sporta, gde mnogi nisu mogli da shvate da među sportistima iz Srbije i Hrvatske odnosi nisu narušeni uprkos ratu.

foto: Profimedia

"Svi mi koji smo odrasli u finoj zemlji koja se zvala Jugoslavija, imali smo sreću da smo detinjstvo i mladost proveli u jednoj zdravoj i mirnoj atmosferi, bez puno trzavica i problema. Bugarska, Mađarska, Češka, Poljska, redom zemlje koje su nas danas prešišale, u to su vreme bile daleko iza nas. Doslovce, za njih je Jugoslavija bila zapad", rekao je Mijatović, a zatim se prisetio osuda na koje je naizalazio zbog svoje bliskosti sa hrvatskim fudbalerima koji su u to vreme zajedno sa njim igrali u Španiji.

foto: Profimedia

"Tim se stvarima i nacionalizmima opterećuju neki ljudi koji nisu nikad imali priliku da vide malo više sveta. Ako je neko moj prijatelj ili moj saigrač, nikad me nije bilo briga odakle dolazi i koje je nacionalnosti. Jedino mi je važno ono što osećam prema toj osobi. Sećam se 1994., kad je Hrvatska igrala protiv Španije u Valesijii. U to sam vreme bio igrač Valensije, a situacija u bivšoj nam državi je bila izuzetno komplikovana. Rat je i dalje trajao i odnosi su bili katastrofalni. To se mene nije ni najmanje ticalo", rekao je slavni srpski fudbaler.

foto: Profimedia

"Godinama sam bio saigrač i prijatelj sa Bobanom, Jarnijem, Šukerom, Štimcem, Prosinečkim i naravno da sam želeo da ih vidim i pozdravim se s njima. Ti su momci bili moji prijatelji. Saznao sam u kojem se hotelu nalaze i otišao sam do njih. Nakon toga su me u Srbiji i Crnoj Gori žestoko kritikovali i doslovno su me proglasili izdajnikom. Zbog toga što sam želeo da vidim ljude sa kojima sam godinama igrao u mladoj i A reprezentaciji. To, naravno, nema nikakve veze sa zdravim razumom. Isto bih učinio i danas. To su moji prijatelji. S njima se čujem i vidim redovno i uvek kad se nađemo, osećaj je fenomenalan", istakao je Mijatović, pa nastavio:

foto: Starsport

"U to doba su brojni sportisti mnogo više pratili političku situaciju u zemlji, ali nisam siguran da bi većina njih uradila ono što sam tada uradio ja. Meni je to bilo nešto najnormalnije i baš me briga što su me neki ljudi zbog toga osudili. Važno mi je da svoje prijatelje mogu da vidim kada ja to hoću, a to nema veze s nikakvom političkom situacijom. Apsolutno sam siguran da se danas mnogi kaju zbog nekih stvari, što su u to vreme radili ili govorili. Nezavisno od toga što se događa, čovek mora biti svoj i mora imati svoj stav", jasan je Mijatović.

(Kurir sport/Index)