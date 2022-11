NEĆU DEDICU DA ME HRANI PARAMA! Najlepša devojka srpskog fudbala poslala BRUTALNU PORUKU koja će mnoge ŠOKIRATI

Prema mišljenju mnogih, najlepša, ali i najzgodnija devojka u srpskom fudbalu, iskoristila je popularnost kako bi poslala fantastičnu poruku.

Sanja Beba Kružević, portparolka FK Vojvodina, od nedavno može da se pohvali da je na društvenoj mreži Instagram "prati" više od 100.000 ljudi.

Sanja je javnosti postala poznatija kada se našla u centru pažnje posle konferencije za medije na kojoj je bila sa tadašnjim trenerom "Stare dame" iz Novog Sada, Nenadom Lalatovićem.

Vrelim izdanjima i objavama vremenom je skupila veliki broj pratilaca, a to je iskoristila kako bi se obratila, pre svega ženama, do kojih je stigla njena poruka.

"Ceo život su me učili da se borim za sebe. Kada sam htela na more sa drugaricom sa 14 godina - išla sam da radim na pumpi kako bih zaradila za to more. Hvala mojim roditeljima na tome! Naučili su me od malena da poštujem novac i rad.

Naučena sam da sve radim sama, da se oslanjam samo na sebe i eventualno moje sestre (hehe). Meni nikad nije bila želja da se udam, u nekoj tamo venčanici, već da zarađujem dobro, da mogu da proputujem svet, da postignem sve svojim trudom i radom, a ne da mi neki dekica daje pare.

Veoma jednostavno, koliko se trudite - toliko imate. Koliko se ulažete, toliko vam se vrati.

Ne podnosim žaljakanja na nepravdu života, što danas velika većina ljudi radi, a ne preuzima ništa da to i promeni.

Danas čovek, a pogotovo žena, može sve i jedno veliko BRAVO za sve samostalne, jake, sposobne žene koje se ne oslanjaju na muškarce.

Pukla me inspiracija dok razmišljam gde sam bila pre 5 godina, a gde sad, i gde ću tek za 5 biti", poručila je Sanja Kružević.

Njena objava je veoma brzo dobila veliki broj "sviđanja" i komentara podrške, a ona se ubrzo vratila "redovnim" aktivnostima i nastavila je da fotografijama oduševljava, pre svega muški deo svoje publike.

Kurir sport