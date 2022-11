FIFA JE SVE URADILA ZA NOVAC: Trener Sevilje kritikovao održavanje SP u Kataru

Trener fudbalera Sevilje Horhe Sampaoli kritikovao je održavanje Svetskog prvenstva u Kataru, rekavši da je Međunarodna fudbalska federacija (Fifa) "sve uradila za novac i za biznis".

"Sada niko nema pravo da se žali, jer je to trebalo da bude rešeno mnogo ranije. Fifa je odredila da Svetsko prvenstvo treba da se igra na mestu gde ne treba, datumima kad ne treba. I sve su uradili za novac, za biznis", rekao je Sampaoli na konferenciji pred meč 14. kola španske Primere protiv Real Sosijedada.

foto: Profimedia

Bivši selektor Argentine rekao je da Svetsko prvenstvo usred sezone može da utiče na učinak igrača.

"Neke fudbalere će posmatrati, ne krajičkom oka, već sa oba oka ceo svet. To je neizbežno. Nalazimo se usred veoma teškog zadatka na mentalnom nivou. Ta blizina (Svetskog prvenstva) utiče na dekoncentraciju i to komplikuje naš posao. Ne samo u Sevilji, već i u drugim timovima", dodao je on.

Sevilja posle 13 utakmica zauzima 17. mesto na tabeli Primere sa 11 bodova. Sampaoli ističe da je za taj klub utakmica protiv Real Sosijedada "kao finale Svetskog prvenstva".

"Pogrešno je misliti da je to utakmica da se isprate igrači na Svetsko prvenstvo", rekao je Sampaoli.

Sevilja će u sredu dočekati ekipu Real Sosijedada, a utakmica počinje u 19.00.

Beta