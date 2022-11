PARTIZAN NE ODUSTAJE OD BORBE ZA TITULU! Crno-beli imaju deset bodova manje od Zvezde, Petrić "zamerio" Piksiju zbog Uroševića!

Posle očajne igre i senzacionalnog poraza na svom terenu od subotičkog Spartaka, Partizan već zaostaje deset bodova za Crvenom zvezdom, a u Srbiji je tolika prednost gotovo nenadoknadiva. Međutim, trener crno-belih Gordan Petrić ističe da još nisu odustali od titule.

Partizan ima još jednu utakmicu do kraja jesenjeg dela polusezone, meč protiv Novog Pazara u Humskoj (nedelja, 15.30 časova), gde će crno-beli pokušati da se revanširaju ovoj ekipi za poraz u prvom delu sezone (1:0). U Novom Pazaru je tragičar bio Siniša Saničanin, jer je skrivio penal i dobio crveni karton.

- Nismo se odrekli titule, ali -10 je velika bodovna razlika u odnosu na protivnika, i da Partizan ima takvu, velika je. Ima dosta da se igra. da odradimo još ovu utakmicu i pripreme će dosta toga reći. Ja kao trener moram dati neke smernice kako bih voleo da ide prvi tim, a i fudbalski klub u narednom periodu. Da li možemo i da li ćemo uspeti, to ćemo videti. To je proces koji traje, da li ćemo uspeti da zarotiramo malo igrače, mladi igrači imaju talenat - jadao se Petrić.

foto: Printskrin

Trener Novog Pazara je Damir Čakar, bivši fudbaler Partizana, koji je doneo i neke novitete u igri. Kako je rekao Gordan Petrić, seća ga se i kao igrača.

- Pa ne znam ko je skupljao čije sličice, on je mlađi od mene, ali ga se sećam kao igrača. On je igrao kad je Tumbaković bio trener i pamtim Damira kao igrača da je imao slobodan udarac, da je imao preciznu loptu, da je znao da igra, malo je bio sporiji kao igrač, ali je to sve nadoknadio inteligencijom fudbalskom, nekad ne treba da budete brz igrač da bi bili stvarno brz. Bolje da je brža lopta, Damir je bio igrač koji je dovodio publiku na stadion - prisetio se Petrić.

Upitan je Petrić i o tome kakvo će raspoloženje vladati u ekipi ako usledi pobeda protiv Novog Pazara, međutim, još jednom je trener istakao i da su igrači dali svoj maksimum, pa ne može biti ljut na njih, niti razočaran.

- Nadam se da ćemo pobediti Novi Pazar i ono što je bitno je da momci odu kućama, sad su te slave, ja stalno potenciram da igraju za sebe i za svoje porodice. Da budu pored porodice, da se odmore, da se restartuju i da krenu ponovo, i kad krenu ponovo, moraju da se dokazuju, kad kažu da igraju za Partizan, ali pre svega igraju za sebe i za svoje porodice. Nadam se da će provesti te slave sa porodicom, ko slavi, slavi, da ovde neki igrači, stranci dolaze kasnije, ne 21. nego 26. jer katolički Božić. Meni je bitno da provedu vreme s njima.

Novinari su ovoga puta upitali i Petrića kako je, kako se oseća nakon polusezone koju je "izgurao", na šta se i on našalio.

- Pa dobro, ja za sada uživam, ali voleo bih da svojim iskustvom i znanjem pomerimo neke stvari u fudbalskom klubu Partizan, da li ćemo to uspeti, to ćemo videti, ali kažem da sada uživam, nemam problema i dalje spavam 8-9 sati, nekad se probudim na kratko i razmišljam o utakmici, ali nastavim da spavam, ali to mogu da kažu moji ukućani koji ne vole da me vide kod kuće, pa im je bolje što sam ovde, nego što sam tamo. Za sada je u redu.

Čaki je zaslužio da ide u Katar, lakše bi se prodao! Za kraj konferencije, Petrić je upitan i da prokomentariše spisak Dragana Stojkovića Piksija, na kom se ne nalazi nijedan fudbaleri Partizana. - Čaki (Urošević) je zaslužio da bude na spisku! Zaslužio da bude na spisku zbog igara u Partizanu i koje sad pruža. Eraković je zasluženo na spisku i nekad je bilo, makar kad sam ja igrao, da uvek reprezentacija pomaže klubovima da bi jedan igrač napunio CV da bi mogao lakše da se proda. Čaki je zaslužio, Zdjelar je takođe zaslužio. To je odluka selektora i treba je poštovati, ima jednu grupu koja je izvukla sve ovo. Biće vremena i prostora za neke druge igrače da dođu kasnije možda.

Kurir sport