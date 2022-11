VRHUNSKI REZULTAT U SPORTU JE ZACRTAN U NAŠOJ STRATEGIJI: Mijailović optimista nakon ponovnog izbora za predsednika Zvezde

Fudbalski klub Crvena zvezda će i u naredne četiri godine sa pozicije predsednika predvoditi Svetozar Mijailović, čovek koji je se smatra za sinonim svih velikih uspeha crveno-belih. Mijailović je iskoristio priliku da se zahvali zvezdašima na velikoj podršci, ali i govorio o važnim temama za budući rad našeg kluba.

- Najpre moram da izrazim zadovoljstvo zbog čitave atmosfere oko izbora, koji su raspisani gotovo dva meseca pre predviđenog roka u nameri da se omogući što većem broju ljudi da pokušaju da nađu sebe i da se kandiduju za mesto predsednika kluba. Čitava aktivnost koja je bila sprovedena imala je upravo za nameru da se na jedan kritički način osvrne na protekli period rada kluba i da se vidi šta i u kom pogledu bi moglo dalje da se unapredi u radu kluba. Međutim, osim nekih usmenih sugestija vezanih za to pitanje kandidatura je spala na jedno ime i ja sam je podneo. Izbori su održani bez protivkandidata, ali ono što je bitno reći je da naš statut i izborna pravila predviđaju da je u slučaju samo jedne kandidature moguće glasati za i protiv, što je demokratsko pravo. Svaki od 11 hiljada članova koliko ih je bilo sa pravom glasa je mogao da se izjasni za i protiv. Rezultati su poznati, tako da evidentno je više ljudi koji su izašli na izbore bilo za ovu opciju. Moram da izrazim lično zadovoljstvo i da se zahvalim svima onima koji su izašli na izbore i na ovakav način se opredelili, što znači da je ta ogromna većina birača koji su izašli na izbore dala podršku ovakvom radu i orijentaciji kluba. Međutim, ono što bih hteo da istaknem i što je jedna od vrednosti našeg kluba jeste da je Zvezda od svog nastanka uvek težila i imala tu ulogu da prednjači u svemu onome što je novo. Sa druge strane u svakom vremenu je pružala odgovor u datom trenutku u organizaciji, kao i u onome što je radila. U ovom vremenu koje se bitno razlikuje od onog u kojem je nastajala, postizala vrhunske rezultate i gradila to što je danas, Crvena zvezda nalazi odgovore na sva otvorena pitanja, a sve u cilju da napreduje i da stalno bude u vrhu ne samo srpskog fudbala. Crvena zvezda je uvek prednjačila i na taj način davala doprinos razvoju fudbalske igre u Srbiji. Može se sada sa pravom konstatovati da je i na drugi onaj baš isključivo sportski način dala doprinos. Kada pogledate danas Superligu, pa Prvu ligu Srbije i upustite se u analizu, zaključićete da veliki broj naših igrača igra u tim klubovima. Upravo to znači da je crveno-bela škola, koja nije zvanično rasadnik fudbalera koji su i u drugim klubovima postizali rezultate, uspela da iznedri kvalitetne igrače koji nastupaju za druge timove i nisu samo našem klubu u kome su odrastali dali najbolje. To je taj kontinuitet koji posebno treba istaći u ovom našem radu i orijentaciji. Sa druge strane ono što je takođe jako bitno u traženju odgovora na otvorena pitanja jeste da se uvek težilo da se osposobi jedan veliki broj ljudi, kadrova koji će raditi i koji će biti vezani za Crvenu zvezdu. Ne možemo da kažemo da smo u svakom vremenu razvijali formu da se što više ljudi koji pripadaju ili koji su opredeljeni za Zvezdu uključi u rad i na taj način pomogne njenom napretku i ukupnoj afirmaciji toga što se u Crvenoj zvezdi radi – istakao je Svetozar Mijailović u razgovoru za klupski sajt.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Govorio je Mijailović i o zacrtanim sportskim rezultatima.

- Vrhunski rezultat u sportu je zacrtan u našoj strategiji. Da bi se on ispoštovao i da bismo imali stalno taj vrhunski rezultat sve strukture kluba moraju biti usmerene ka stvaranju najboljeg mogućeg tima koji će zadovoljiti kriterijume da ostvari najbolji rezultat. Nikako se ne odričemo te uloge i onoga što je u osnovi našega postojanja, a to je vrhunski sportski rezultat. Sve je podređeno tom cilju, a da bi se do njega došlo postavlja se celokupna naša organizacija koja je usmerena u tom pravcu. Poznato je da su to sve delovi sistema koji moraju biti na nivou da bi se došlo do cilja, stvaranja najboljeg mogućeg tima. Od rada u omladinskoj školi, do selekcije, zatim finansijskog dela koji mora biti osnova da bi se moglo sve to ostvariti. U tom pravcu ćemo i dalje razvijati aktivnosti i razrada ovoga što je već najavljeno je uveliko otpočela, a u osmogodišnjem planu razvoja će se do detalja definisati ono šta treba uraditi da bi ostali na vrhu i stalno napredovali.

Dva izuzetno uspešna mandata su iza Svetozara Mijailovića, a predsednik Crvene zvezde je istakao značaj strategija i kontinuiteta u ostvarivanju rezultata.

- Apsolutno, povezao bih to sa kontinuitetom, dakle uvek pravimo presek, ali stalno gledamo kako da one ciljeve koje smo strategijom utvrdili ostvarujemo u svakoj godini i svaka takmičarska godina je novi izazov koji stoji pred klubom. Postoji stara izreka da minuli rad u Zvezdi može biti samo osnovica i podsticaj za nešto što je tekuće i za nešto što će se odigrati u budućnosti. Svaka godina je izazov koji stoji pred klubom da se dođe do postavljenog cilja.

foto: Starsport

Fudbaleri Crvene zvezde se mogu pohvaliti sa pet uzastovnih titula, od toga dve duple krune i šest grupnih faza evropskih takmičenja u poslednjih šest godina.

- Očekujem da će Crvena zvezda i u narednim godinama podizati lestvicu što se tiče rezultatskog dela. U stalnom našem napredovanju upravo je to cilj. Ako nemate postavljen cilj, ako ga niste definisali na nekim realnim osnovama, onda ga ne možete ni ostvariti. Ono što je glavna pokretačka snaga kod svakoga da stigne do tog cilja jesu resursi koji se iskorišćavaju, a koje svaki pojedinac i kolektiv u celini poseduje kako bi došao do tog cilja.

Infrastruktura našeg kluba je značajno unapređena u prethodnim godinama, za vreme mandata Svetozara Mijailovića, koji je najavio i nova ulaganja.

- Najpre mora se dalje unapređivati rad omladinske škole i to je jedan od ključnih ciljeva koji imamo. Iako se postižu dobri rezultati, evidentno je da omladinska škola može biti izvor značajnih finansijskih sredstava u transferima koji se ostvaruju kroz pripremu mladih igrača za fudbalsko tržište. Sa druge strane, čitav brend Crvene zvezde mora se na adekvatan način valorizovati kroz razne aktivnosti, kroz koje bi se mogla praviti finansijska sredstva, a sve u cilju stvaranja najboljeg tima koji će moći da ostvari zacrtane sportske rezultate. Takođe, imamo misiju kao društveno-odgovorna firma, a taj zadatak se mora dalje razvijati kroz razne oblike vaspitanja, obrazovanja i pripreme sportista, naših ljudi koji pripadaju Crvenoj zvezdi. Potrebno je da razvijaju ljubav, odgovornost prema Crvenoj zvezdi, da se klub na adekvatan način voli i da svaki naš pripadnik da tome doprinos. S tim u vezi je jako bitno da od najmlađeg uzrasta razvijamo taj odnos kod naših članova, da pripadaju Crvenoj zvezdi, da je to njihov klub, da treba da se voli, da se doprinosi i da se dalje razvija. Sa druge strane prihvataju se sve one kritičke opaske koje oni imaju prema radu kluba, ali one izrečene sa ljubavlju da se unapredi rad, a ne da se on unazadi. Navijači koje imamo su uvek bili značajna podrška klubu, njihova organizacija na utakmicama pokazuje koliki je taj njihov doprinos sa jedne strane i koliko je odnos koji imaju prema klubu i timu značajan za razvoj kluba. Ako bi pogledali današnje stanje, utakmice koje naš klub igra na svom stadionu, ali i širom Srbije na stadionima pokazuju koliko zvezdaši prate svoj klub. Nesumnjivo da kada bi se sabrale posete na svim utakmicama bez učešća Zvezdinih navijača, mislim da ne bi sve ligaške utakmice mogle da premaše taj broj po poseti. Zato mislim da i u tom delu brojka naših članova sa plaćenom članarinom mora biti veća u odnosu na brojku koju sada imamo, jer to nije veliki izdatak, ali pokazuje jedan formalan odnos prema klubu da se redovno godišnja članarina izmiruje i na taj način se stiče pravo da se utiče na rad svog kluba. Kada pogledamo brojke koliko stvarno ima ljudi koji pripadaju Crvenoj zvezdi, jasno je da je neuporedivo sa brojkom koliko ih ima zvanično.

Iskoristio je priliku predsednik Mijailović i da podseti na akcije koje naš fudbalski klub organizuje za članove.

- Zadovoljan sam načinom na koji se pristupa našim navijačima, imamo niz konkretnih akcija. Od onih za najmlađe, tačnije bebe, pa do akcija za najstarije, prilagođeno svim sredinama. Ono što moramo dalje unapređivati, zašto da ne svako u svojoj sredini, jesu klubovi navijača, koji su organizovani na način da predstavljaju Zvezdin ogranak u njihovom mestu. Imamo takvih klubova, ne samo u Srbiji, već i u Republici Srpskoj, Crnoj Gori, Beču, ali i drugim mestima u inostranstvu. To je jedan vid isturenog odeljenja Crvene zvezde u tim mestima, ali dosadašnja iskustva govore da se radi o uglednim ljudima u tim sredinama, koji okupljaju naše zvezdaše i oni su afirmisani u svojim sredinama kao nosioci raznih humanitarnih i sličnih akcija, a na taj način se i slika Crvene zvezde u tim sredinama ulepšava.

Uporedio je Svetozar Mijailović i godinu najvećeg klupskog uspeha sa sadašnjim momentom.

- Plan koji je usvojen tada je sinonim nečega što bi svi mi trebalo da imamo, od ličnog do kolektivnog. Zvezda je tu sasvim u redu, na tom planu se i radi. Imamo strategiju i idemo ka unapređenju svega toga, jer kada pogledamo samo zadnje četiri godine, koliki je rast prisustva Zvezde u medijima, na društvenim mrežama, to je izuzetno kvalitativan skok, neuporediv sa onim vremenom. Ako nešto što je u Zvezdi urađeno dođe do 50 ili 100 hiljada ljudi, iako je jasno da su brojke i veće, to je izuzetno značajno za nas. Zvezda ima dva i po miliona pratilaca na društvenim mrežama, to je veliki potencijal, snaga i velika mogućnost za uticaj. Verujem da ćemo i u tom pogledu unaprediti našu poziciju, ali moramo plan afirmisati i voditi računa da se fudbal prikazuje u pozitivnom svetlu, a ne da se posmatra kroz afere i neke druge stvari koje su neminovno pratilac i nisu isključive. Međutim, daleko je veća snaga fudbala nego što ga neke aferaške stvari prate. U tom kontekstu naša uloga u fudbalskoj organizaciji mora biti daleko veća, u pozitivnom smislu reči, jer nama je stalo da fudbalska Srbija napreduje, nikako da nazaduje i u tom pogledu ono što mi najviše zameramo fudbalskoj organizaciji jeste što nisu adekvatni uslovi za fudbalsku igru stvoreni u sredinama gde se ona igra. Pre svega mislim na terene na kojima se igra, objekte i stadione, oni zaslužuju da se unaprede u pravcu onoga da sve više zavisi od majstorstva, a sve manje od uslova u kojima se igra – zaključio je Svetozar Mijailović.

Kurir sport