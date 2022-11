NISAM SLEP DA NE VIDIM KAKO SUDIJE POMAŽU ZVEZDI! Gordan Petrić nikad žešće pričao o večitom rivalu: NAVLAČE ZA NJIH

Trener fudbalera Partizana Gordan Petrić tvrdi da su sudije pomogle Crvenoj zvezdi u prvom delu Superlige.

foto: Starsport

Strateg crno-belih osvrnuo se na meč u Surudlici i problematičnu sudijsku odluku u finišu utakmice, kada je Aleksandar Katai iz slobodnog udarca doneo pobedu šampionu.

- Ponoviću da su najveći problem srpskog fudbala Partizan i Zvezda! Očigledno je da u ovom trenutku Zvezda ima neku pomoć. Rekao sam to jer treba da učinimo sve da se ne posvađamo oko fudbala. Kao bivši igrač sam osetio da se navlačilo za Zvezdu. Kada sudija podigne tablu onako i produži meč koliko je učinio, onda se vidi da se pomaže Zvezdi u Nišu, Kragujevcu, Novom Pazaru - rekao je Gordan Petrić i dodao:

foto: Starsport

- Sada ste u Surdulici videli, da se to dešavalo na nekom drugom nivou, Partizan bi smanjio bodovnu prednost. To je svima jasno. Nekada se pomagalo Partizanu, sada se pomaže Zvezdi. Nisam slep da to ne vidim. Ima i do nas, mogli smo bolje da igramo protiv Javora i Spartaka i da to dobijemo, ali postoji ta druga strana koja je nesporna, a tiče se o sudijskoj naklonosti Zvezdi.

Partizan ima deset bodova manje od Crvene zvezde i tako će dočekati prolećni deo sezone.

Kurir sport