CRVENA ZVEZDA STATISTIČKI NAJBOLJA U SUPERLIGI: Brojke potvrdile dominaciju šampiona u Srbiji

Fudbaleri Crvene zvezde su jesenji deo sezone završili sa 10 bodova prednosti u odnosu na prvog pratioca na tabeli ekipu Partizana.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Da su izabranici trenera Miloša Milojevića najbolji tim u Srbiji pokazuju i brojni statistički parametri. Zvezda je u gotovo svim paramterima na osnovu statističke platforme lider Superlige.

Prvi statistički parametar po kom su crveno-beli neprikosnoveni su golovi. Zvezda je postigla čak 50 pogodaka na 19 utakmica, za četiri više od večitog rivala koji ja drugom mestu. Interesantno je da su češće pogađali u drugom poluvremenu (26 puta) i to u intervalu od 60. do 75. minuta. Takođe, Zvezda ima daleko najbolju odbranu lige koja je kapitulirala u samo sedam navrata. Kao i kada su postizali, tako su i češće primali golove u drugom poluvremenu (četiri), posebno u intervalu od 45. do 60. minuta. Druga najbolja odbrana je defanziva TSC-a koja je kapitulirala 12 puta.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Napadi u momentima kada su igrači Zvezde postizali golove su trajali duže, nego kod svih Superligaša (39,3 sekunde), a i bili su najizgrađeniji sudeći po broju dodavanja (12,6). Čak 37 golova postigli su prvaci države iz igre (što je za devet više od večitog rivala koji je drugi u tom segmentu), dok su 13 puta bili kobni po protivnika iz prekida. Pogodili su crveno-beli pet puta sa bele tačke i iz kornera, kao i tri puta iz slobodnih udaraca. Kada je reč o primljenim golovima - četiri su došla posle otvorene igre, a tri nakon prekida.

Takođe i prosečan timski indeks koji je Crvena zvezda zabeležila na 19 utakmica iznosi 231 (Partizan 222, TSC 212), a u gotovo svim ofanzivnim segmentima smo najbolji (18,8 udaraca, od čega 7,9 u okvir gola, ulazili su u 10 šansi po meču i kreirali 889 akcija). Interesantno, najčešće su iz LJutice Bogdana izvodili kornere - 8,4 puta po meču. I to nije sve, jer su tokom jeseni imali i najveći prosečan posed lopte koji je iznosio 64 posto (drugoplasirani u ovom segmentu - 59 posto). Potpuna dominacija Crvene zvezde...

foto: www.crvenazvezdafk.com

Atakovala je Crvena zvezda najviše u Superligi. Prosečno su zabeležene 102 napadačke akcije - 73 postavljena napada, 14 kontranapada i 15 napada iz prekida. Ujednačeno su napadali, što dovoljno govori o širokom ofanzivnom arsenalu koji tim ima (32 akcije po levoj strani, 28 po desnom boku i 27 kroz sredinu). Golove su najčešće postizali kada su igrali postavljen napad kroz sredinu.

Kada je reč o dodavanjima, Crvenoj zvezdi ni u jednom segmentu niko nije bio ni blizu. Ukupno su razmenjivali 490 tačnih dodavanja (drugi najbolji - 443), uz šest preciznih ključnih dodavanja po meču (drugi najbolji - 3.8). Imali su 25 dodavanja u šesnaesterac uz osam uspešnih centaršuteva, dok su drugoplasirani u tom segemtnu - TSC, odnosno Radnički imali 16 i pet. Sa najvećim procentom uspešnosti su i driblali - 66 posto.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Dominantna je Zvezda bila i u duelima, sa procentom uspešnosti od 54 posto (56 posto u defanzivnim i 53 posto u ofanzivnim). U vazduhu su osvajali 53 posto duela, a na zemlji za jedan postotak više.

Kurir sport