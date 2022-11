PREDSEDNIK FSS DA SE BIRA NA JAVNOM KONKURSU, A NE U KAFANI: Više nego zanimljiv predlog Milana Laneta Jovanovića

Milan Lane Jovanović smatra da predsednik Fudbalskog saveza Srbije treba da bude čovek koji će biti ujedinitelj, a ne neko ko će štititi nečije interese. I da bude biran na javnom konkursu.

foto: Printskrin/Jutjub

Nekadašnji reprezentativac Srbije, bivši fudbaler Vojvodine, Lokomotive iz Moskve, Šahtjora, Standarda, Liverpula i Anderlehta upozorava da politika treba da bude ta koja će pomoći srpskom fudbalu, ali da ne bi trebalo da kadrira.

Kako ste videli poslednja dešavanja u FSS? Podeljenost u fudbalskoj Srbiji. Kako je i čime prebroditi, za dobrobit srpskog fudbala u celini?

- Znate šta... Pre svega, način izbora... To sam uvek apostrofirao, ne treba niko da me cenzuriše, ne dugujem bilo šta, bilo kome. Pošteno ću odgovoriti na vaše pitanje. Ovo što je fudbalska reprezentacija postigla, to je samo amortizacija i kupovanje vremena za jedan ambijent koji nam ne služi na čast i koji je veoma loš u kontinuitetu kada je u pitanju srpski fudal. Srpski fudbal je mnogo šire polje od rezultata reprezentacije. Na svu sreću, ovde se rađaju majstori, pa mi plivamo decenijama - poručuje je Milan Lane Jovanović.

foto: FSS

Zastao je malo Lane Jovanović, a onda nastavio.

- Način na koji se ljudi biraju na vodeće pozicije FSS, ne može da služi na čast jednoj modernoj državi. Politika u sportu je potrebna. Da daje zdrave impulse, da pomaže, da gradi, da unapređuje, da daje krila, ali nikako da kadrira! Jer obično, kad politika nekoga kadrira, ona kupuje ono što je najjeftinije, ono što lako može sutra da potezom jedne gumice izbriše. I to viđamo. Svi oni koji su tako došli, na sraman način su završili svoje karijere. Prema tome, ne znam da li će nam iskustvo ikada pomoći. Ne mislim da će iko mene, ili vas poslušati. Nećemo mi ništa promeniti ovim našim intervjuom, ali zbog savesti, moje je da uvek kažem ono što mislim i ono što osećam. Smatram da možemo mnogo bolje i dostojanstvenije rešavati kadrovska rešenja za najveće funkcije u sportu.

foto: Printskrin/Jutjub

Da li bi Lane Jovanović, kao bivši fudbaler i intelektualac, koji nije ni Zvezdin, ni Partizanov čovek, mogao i želeo da pomogne srpskom fudbalu?

- Da! Kada politika ne bi kadrirala i kada bi svaki potencijalno zainteresovan akter mogao da svoju biografiju predstavi na javnom konkursu. Ponavljam javni konkurs, gde ne može bilo šta da se sakrije. Sad ovo iz kafane... To je na foru onoga što sam rekao ranije. Konkurs je jedini način da se na jednom mestu okupe slični i najbolji. To je to. Prosto kao pasulj. Jer za tako važne sisteme, potrebna je homogena grupa - poentirao je Milan Lane Jovanović.

Kurir sport/A. Radonić