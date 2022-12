CRVENO-BELA KRV PO 26. PUT: Zvezdaši u humanoj akciji 8. i 9. decembra, širom Srbije i Republike Srpske

Akcija "Crveno-bela krv" biće održana 26. put tokom 8. i 9. decembra u periodu od 10.00 do 18.00 časova u Medija centru stadiona "Rajko Mitić", ali i širom Srbije i Republike Srpske.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Osim na stadionu FK Crvena zvezda, humanost se može pokazati i dati krv u još sedam gradova: Prijedor, opšta bolnica "Dr Mladen Stojanović", 9. decembar od 9 do 13 časova; Trebinje, "JZU Bolnica Trebinje, zavod za transfuziju", 8. i 9. decembar 8. i 9. decembar od 8 do 13 časova; Banja Luka, "Zavod za transfuzijsku medicinu Republike Srpske", 9. decembar od 8 do 13 časova; Bijeljina, "Zavod za transfuziju", 12. i 13. decembar od 8 do 12 časova; Višegrad, "Boračka organizacija", 12. decembar od 8 do 13 časova; Užice, "Crveni krst", 8. i 9. decembar od 11 do 16 časova; Kosovska Mitrovica, "Zavod za transfuziju krvi Kosovska Mitrovica" 8. decembar od 9 do 14 časova.

Za humane zvezdaše klub je kao i uvek, spremio simbolične poklone. Akcija koja se sprovodi u saradnji sa Institutom za transfuziju krvi Srbije biće još jedna prilika da pomognemo onima kojima je to potrebno, a zvezdaši oduvek pokazuju da imaju veliko srce.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Krv mogu da daju sve osobe uzrasta od 18 do 65 godina. Potrebno je da budu zdrave, naspavane, da obeduju pre davanja krvi i da ne budu pod dejstvom alkohola ili nekih drugih opijata. Interval između davanja krvi treba da bude tri meseca za osobe muškog, odnosno četiri za osobe ženskog pola.

Kurir sport