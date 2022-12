U REPREZENTACIJI BRILJIRA, A SA KLUBOM DRUGA PRIČA: Atletiko Madrid ostaje bez NAJSKUPLEG igrača u svojoj ISTORIJI

Fudbaler Atletiko Madrida, Žoao Feliks, odlučio je da napusti klub iz Madrida, a tu informaciju potvrdio je izvršni direktor Atletika.

U izjavi za španski list AS, izvršni direktor kluba, Mihel Anhel Hil Marin, rekao je da Feliks i trener Dijego Simeone nisu više u dobrim odnosima, zbog čega portugalski reprezentativac želi da ode iz kluba.

"On je najveći transfer u istoriji kluba. Mislim da može da igra na najvišem svetskom nivou, ali iz razloga koje sada ne treba pominjati, njegov odnos sa trenerom nije dobar. Niti je dobra njegova motivacija. Iako bih želeo da ostane, on to ne želi", rekao je Hil Marin.

foto: EPA/HUGO DELGADO

Feliks je 2019. godine iz Benfike prešao u Atletiko Madrid u transferu vrednom 126 miliona evra čime je oborio rekord kluba. Međutim, nije se uklopio u sistem igre Dijega Simeonea i ne čudi što nisu baš u najboljim odnosima.

S druge strane, Feliks u reprezentaciji Portugala pruža sjajne partije, a to je pokazao i na Mundijalu u Kataru gde predstavlja jedan od važnijih šrafova u igri svoje selekcije.

Prema navodima medija, za transfer Feliksa Atletiko Madrid traži 100 miliona evra, a ostaje da se vidi da li će neki transfer realizovati već ove zime.

Kurir sport