KAKO JE MIHA DOBIO NADIMAK BARBIKA: ONA je bila ZASLUŽNA za to, kao i za istorijske USPEHE Crvene zvezde

Legendarni Siniša Mihajlović napustio nas je prerano u 54. godini života, a kako to obično biva kada neko takav ode sa ovog sveta, sećanja samo nadiru.

A među brojnim sećanjima na njega, jedno od upečatljivijih je duga kovrdžava kosa iz vremena dok je igrao u Crvenoj zvezdi.

Upravo po tome je popularni Miha dobio nadimak "Barbika" i to zahvaljujući Silvi Glišić, čuvenoj sekretarici tadašnjeg generalnog direktora Crvene zvezde, Vladimira Cvetkovića.

Jednom prilikom, kada je postao selektor fudbalske reprezentacije Srbije, Mihajlović je opisao kako je dobio taj nadimak.

- Standardno sam igrao, postizao i poneki pogodak. Međutim, nakon što smo eliminisali Dinamo iz Drezdena, a pogotovo nakon pogotka koji sam dao Bajernu iz Minhena, dva minuta pred kraj meča, čime je Zvezda postala finalista Kupa šampiona, moja popularnost je porasla kod delija. Sada, nakon završene fudbalske karijere, smatram da mi je to najvažniji gol, jer da ga nije bilo, Zvezda ne bi igrala u finalu niti bi bila prvak Evrope i planete. Sekretarica kluba Silva Glišić zbog duge kose i osmeha nazvala me je Barbika, a tako su me dugo i ostali zvali iz milja. A tek kada smo postali šampioni Evrope, pobedivši Olimpik iz Marselja u Bariju, a potom pobedom nad Kolo-Kolom iz Čilea u Tokiju osvojili smo i Interkontinentalni kup i postali klupski prvaci planete. Postao sam, kao i svi ostali prvotimci Zvezde, opšteprihvaćen junak i miljenik, ne samo delija, već cele nacije! Rečju, godinu i po dana provedenih u Zvezdi su do sada najlepši deo mog života - ispričao je tada Miha.

Sudbina se poigrala sa Sinišom i Silvom, jer je nažalost i ona preminula nešto više od mesec dana pre bivšeg fudbalera Crvene zvezde. Tačnije, 11. novembra 2022. godine.

Silva je za života bila veliki ljubitelj fudbala. Još kao devojka znala je imena svih igrača jer ju je otac, umesto brata, vodio na utakmice. Kasnije je doznala i sve njihove mane i vrline. Radila je po potrebi, jer, kako je rekla jednom prilikom, klub nije fabrika da u četiri zatvoriš kapiju i odeš.

Bila je na raspolaganju 24 časa, nekom je uvek nešto trebalo. Igračima odvojenim od kuće završavala je preke poslove, a uveče slušala njihove ljubavne jade.

U vreme osvajanja Kupa šampiona 1991. godine, kako je naglasila, radila je šest meseci po 20 sati. Kući je išla da se okupa i presvuče i odmah se vraćala na posao. I nije zažalila zbog toga, jer je Zvezda tada postala dvostruki šampion - Evrope i sveta.

