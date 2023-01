SAD POKUŠAVA DA SE "OPERE" ZBOG SRAMNOG SELFIJA! Infantino se PRAVDA, oglasio se na Instagramu i podigao OGROMNU BURU!

Danas je u žižu javnosti izbio prvi čovek FIFA Đani Infantino, jer je pravio selfije pored otvorenog kovčega pokojnog Pelea.

Infantino je doputovao u Sao Paolo kako bi prisustvovao sahrani legendarnog Brazilca, ali zbog ružnog gesta našao se na udaru žestokih kritika.

Sada, putem Instagrama oglasio se i Infantino, koji smatra da nije uradio ništa nepristojno.

- Vratio sam se sa putovanja iz Brazila gde sam imao privilegiju da učestvujem u prelepom omažu Peleu u Santosu. Zaprepastila me informacija da me neko ljudi kritikuju jer sam napravio selfi i slikao se na ceremoniji - rekao je Infantino i potom dodao:

- U isto vreme bio sam i počastvovan i ponizan jer su me članovi porodice Pelea pitali da li mogu da napravim nekoliko fotografija sa njima. Što se tiče selfija, nekoliko Peleovih saigrača su tražili da napravimo jedan zajednički selfi, ali nisu znali kako to da urade. Uzeo sam telefon jednog od njih i slikao sve nas zajedno za njega. Toliko poštujem Pelea da nikada me bih uradio ništa što bi bilo nepoštovanje na bilo koji način.

Kurir sport