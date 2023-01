MITROGOL JE CAR U ENGLESKOJ, POSTAVLJA NOVE REKORDE: Aleksandar Mitrović je najefikasniji fudbaler na Ostrvu! SRBIN JE NAJBOLJI!

Most English league goals in the top four tiers since 2021-22: Aleksandar Mitrovic: 54 goals in 59 apps Will Keane: 35 in 69 Ross Stewart: 35 in 60 Dom Solanke: 32 in 62 Ben Brereton: 31 in 63 Joël Piroe: 30 in 68 Dominic Telford: 30 in 58 Harry Kane: 30 in 54 Mo Salah: 30 in 52 pic.twitter.com/JOslmJzKAJ