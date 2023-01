SKANDALOZNE TVRDNJE LEGENDARNOG FUDBALERA! Nameštene utakmice Svetskog prvenstva: ŠPANSKI KRALJ je tako tražio, istina će se ČUTI!

Nekadašni ukrajinski fudbaler i reprezentativac SSSR, Andrej Kančelskis, šokirao je javnost otkrićem da je Rusija igrala nameštene utakmice kao domaćin Svetskog prvenstva.

Mundijal 2018. godine organizovala je Rusija, a domaća selekcija stigla je do četvrtfinala gde je poražena od kasnijeg finaliste, Hrvatske, nakon penala.

Rusija je rezultatom 5:0 pobedila Saudijsku Arabiju na otvaranju prvenstva, zatim je savladala Egipat rezultatom 3:1, dok je u trećem kolu grupe A poražena od Urugvaja rezultatom 3:0.

U osmini finala "pala" je Španija nakon jedanaesteraca, a zatim je usledio pomenuti poraz od Hrvatske.

Kako kaže Kančelskis, nekadašnji fudbaler Šahtjora, Dinamo Kijeva, ali i Mančester junajteda i Sitija, Rendžersa, Sautemptona i drugih, sve utakmice osim one protiv "vatrenih" bile su "kupljene".

"Nemam ništa protiv Čerčesova (selektor Rusije od 2016. do 2021. godine), ali na čemu da mu čestitam? Na tome što smo kupovali utakmice? Da, sve utakmice do one kad smo ispali smo kupili. Bili smo domaćini i napravili smo istu stvar kao Južna Koreja i Japan (2002. godine), koji su 'ubili' Italijane sudijskim odlukama", rekao je je Kančelskis za "Match TV" i nastavio:

"Protiv koga smo igrali? Protiv Urugvaja, koji nas je razbio, i protiv Španaca, koji su igrali neobjašnjivo. Bila je to vrlo čudna utakmica i verujte, prava istina o njoj tek će se saznati".

Na sajtu "matchtv.ru", pored ovakvih izjava se ističe da je u pitanju lično mišljenje nekadašnjeg fudbalera i da se ne radi o činjenicama.

Čelsnisk je potom upitan kako je moguće tako nešto na Mundijalu?

"Jeste li se ikad pitali zašto je selektor Španije sledeći dan dobio otkaz? Mislite li da je španski kralj dolazio bezveze? Verujte mi, bio je to poseban dogovor. Španci nisu šutirali loptu kako znaju. Ja sam igrao fudbal, valjda razumem šta to znači".

Inače, Španija je imala problem sa selektorom u trenucima pred Svetsko prvenstvo, pošto je Đulen Lopetegi, neposredno pre Mundijala prihvatio ponudu da postane trener Real Madrida.

Lopetegi je dobio otkaz dva dana pred početak takmičenja, a privremeno je reprezentaciju preuzeo Fernando Jero. Nakon Mundijala Luis Enrike je postao selektor.

Dobio je i Kančelskis pitanje da li igrači poput Andresa Inijeste i Serhija Ramosa mogu da nameste utakmicu na Svetskom prvenstvu.

"Gledajte, ako to od vas traži kralj, kako biste vi postupili? Zbog toga nisu pokazali nikakvu inicijativu. Verujte mi, uskoro će se puno toga saznati", zaključio je nekadašnji fudbaler.

