PRELEP GEST IGRAČA KOJI JE OBOŽAVAO MIHAJLOVIĆA! Dao gol u Seriji A, pa emotivno govorio o Siniši: Iz dubine srca sam osećao to

Rikardo Orsolini, fudbaler Bolonje, emotivno je govorio o Siniši Mihajloviću nakon utakmice protiv Atalante.

Bolonja je kao domaćin poražena od tima iz Bergama rezultatom 2:1 u 17. kolu Serije A, a Orsolini je bio strelac jedinog gola za svoj tim.

On je zatresao mrežu u šestom minutu utakmice, ali je Atalanta u drugom poluvremenu stigla do izjednačenja i do preokreta.

Nakon utakmice je poručio da je gol posvetio Siniši Mihajloviću koji je do početka septembra ove godine bio trener Bolonje.

"Imao sam sreću da postignem ovaj gol i zadovoljstvo da ga posvetim treneru koji nas je nažalost prerano napustio, baš kao i Đanluka Vijali. Jako mi je žao zbog preranog odlaska obojice, naročito Siniše, za koga sam bio posebno vezan. Posvetio sam mu gol jer sam osećao iz dubine srca da tako nešto moram da učinim“, rekao je Orsolini.

Podsetimo, Siniša Mihajlović je preminuo 16. decembra nakon teške borbe sa leukemijom, dok je Đanluka Vijali, čuveni italijanski fudbaler 6. januara nakon borbe sa rakom.

Kurir sport