OPASNI PROTIVNICI U ANTALIJI ! Fudbaler Čukaričkog: Jaki pripremni mečevi od velike koristi

Fudbaler Čukaričkog Stefan Tomović rekao je danas da će od velike koristi biti pripremni mečevi protiv jakih rivala, kao i da ekipa ima ambiciju da se bori za treće mesto u Super ligi Srbije i plasman u evropska takmičenja.

"Biće to još kvalitetniji rivali, nego što je to obično slučaj tokom priprema. Ali, smatram da će nam baš to biti od velike koristi. Znamo koji su nam ciljevi, kakve su nam ambicije, na nama je da se spremimo za sve izazove u prolećnom delu sezone, a imaćemo sjajne uslove u Antaliji. Borićemo se za treće mesto, za plasman u Evropu, imaćemo velike ambicije i u Kupu Srbije", rekao je Tomović, preneo je klupski sajt.

Tokom priprema u Antaliji Čukarički će odigrati šest prijateljskih utakmica, a prvi meč igraju 15. januara protiv Legije iz Varšave.

Zatim slede dueli protiv azerbejdžanskog Karabaga, Dinama iz Kijeva, Maribora, bugarskog CSKA 1948 i LASK-a iz Linca.

Ofanzivni vezni fudbaler je u Čukarički došao u junu prošle godine i od tada je odigrao 10 utakmica.

"Mnogo će mi značiti ove pripreme, posebno posle perioda u kojem sam manje igrao. Još tokom letnjih priprema u Sloveniji imao sam problema sa povredom, to je svakako dosta uticalo da ne krene baš sve onako kako sam planirao. Potom, prilagođavanje na novu sredinu, ali sada bi trebalo da bude mnogo bolje", istakao je 21-godišnji igrač.

Mladi reprezentativac Srbije ocenio je da je spreman da pomogne ekipi na pravi način.

"Imam veliku želju da pokažem zbog čega sam doveden i da se odužim ljudima u klubu", istakao je on.

Tomović je dodao da je pauza bila veoma duga, kao i da se uželeo treninga i igre.

"Dobili smo program za individualni rad tokom pauze, a od starta priprema počeli smo da radimo punom parom. Krasi nas sjajna atmosfera u svlačionici, sve je na najboljem mogućem nivou za sada", rekao je Tomović.

Čukarički posle prvog dela sezone u Super ligi Srbije zauzima četvrto mesto sa 35 bodova.

