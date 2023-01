NIJE IMAO ŠTA DA JEDE, OTAC GA JE NAPUSTIO PRE ROĐENJA: Neverovatna životna priča Argentinca Aleksa Viga koji dolazi u ZVEZDU

Neverovatno životnu priču ima mladi Argentinac Aleks Vigo, koji će pojačati Crvenu zvezdu.

Može se slobodno reći da iako ima samo 23 leta, da ga život nije milovao od rođenja. Odrastao je u bedi i siromaštvu. I o tome nije imao strah da govori.

Aleks Vigo (23) mladi je fudbaler, koji bi trebalo da bude dugoročeno rešenje za poziciju desnog beka, u Crvenoj zvezdi. A, kada je i pitanju njegov život, po onome što pišu mediji iz Argentine mogao bi da se snimi dobar film. Naime, Aleks Vigo rođen je u prigradskom naselju grada Santa Fe, u Kolastin Suri na obali reke Paranje.

Otac je ostavio njegovu majku i pre nego što se mali Aleks rodio.

- Moj biološki otac me je napustio i pre nego što sam ugledao svet. Dve nedelje pre rođenja, a to je bilo 28. aprila 1999. Sada imam oca, zove se Horhe Rosi, i od njega sam naučio da mi tata nije onaj ko me je napravio, već onaj koji me je podigao. Rođen sam na jednom seoskom imanju, nije me sramota da to priznam - rekao je Vigo u intervjuu za portal "Litoral", a onda nastavio:

- Matori je odneo sve sa sobom, kada je napustio moju majku. To kažem celom svetu. Majka ga je tužila, a mi nismo imali baš ništa.

Otkrio je da je morao da promeni prezime kada je imao deset godina.

- Nosio sam majčino prezime Gomez, a onda nam je na sudu rečeno da moram uzeti očevo, kako bi majka dobila alimentaciju. Pristali smo na to, jer bukvalno nismo imali šta da jedemo. Bili smo gladni.

Potom je otkrio o uslovima u kojima je odrastao.

- Kolastin Sur, uvala gde sam rođen i odrastao, smeštena je odmah ispod nasipa reke Paranje. Svaki put kada bi voda nadošla, naša kućica je bila poplavljena. Kada sam imao devet godina, ljudi iz kluba Kolon gde sam trenirao, ponudili su mi smeštaj, ali nisam hteo da napustim majku. Sve je bilo pod vodom, punili smo džakove peskom i zaustavljali reku, kako nas ne bi poplavila. Dan i noć smo radili na pumpama i izbacivali vodu.

Za sve to vreme Aleks Vigo nije propustio nijedan trening.

- Ustajao sam svaki dan u 5.00 ujutru, išao na autobus broj 2 koji saobraća do Kolastin Sura. Posle sat i po bih sišao na stanici, prešao na liniju Kifer i stigao oko 7.05 sati. Nekih sat i ipo pre treninga. Dok ne bi počelo, ja bih radio u teretani - otkrio je Vigo, koji je posle Kolona prešao u River Plejt koji ga je pre dve godine platio 1.750.000 dolara.

Kada je Aleks Vigo dobio prvu platu u Kolonu pohvalio se majci i naterao joj suze na oči.

- Rekla mi je da mogu da kupim šta god hoću. Ne! Rekao sam joj! Idemo u prodavnicu. Hoću da braća imaju pun frižider - prisetio se Vigo.

Pored majke Veronike, koju obožava, Aleks Vigo je privržen očuhu Horheu Rosiju. Ima i sestru Ajšu, koja nosi isto prezime kao i on, i dva mlađa brata - Abrila (21) i Urijela (19), koji se prezivaju Gomez.

U veliki River Plejt stigao je na izričit zahtev trenera Marsela Galjarda. Da ne bi kao mlad igrač sedeo na klupi, pristao je da ode na pzajmicu. Prošlu sezonu proveo je Independijenteu, gde je odigrao svih 26 utakmica za klub.

Po isteku pozajmice, 31. decembra 2022. godine vratio se u River Plejt, jer Independijente nije aktivirao klauzulu otkupa od 2.500.000 dolarai 50 odsto od prodaje. Posle razgovora sa novim trenerom Rivera Martinom Demikelisom odlučio je da se otisne u Evropu, jer mu je rečeno da je za njega najbolje da potraži drugu sredinu.

I tako je u celu priču ušla Crvena zvezda, iako je Aleks Vigo bio u pregovorima sa bugarskim prvakom Ludogorecom. Tražili su da i argentinski klubovi Atletiko Taljares i Atletiko Tukuman. Na kraju je odlučio i prihvatio poziv iz Srbije, neće menjati boje, ostaće u crveno-belom i posle Rivera i Independijentea.

