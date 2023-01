OVAJ ČOVEK JE PROMENIO MITROVIĆEVU KARIJERU! Mitrogol otkrio: Hteo da BEŽI IZ FULAMA, a onda ga je gazdin sin pozvao na razgovor

Reprezentativac Srbije, Aleksandar Mitrović, u velikom intervjuu za britanski "Atletik", govorio je o trenutku kada je želeo da napusti Fulam.

Mitrović je najbolji strelac ekipe iz Londona i malo ko može da zamisli taj tim bez njega, međutim, nije uvek bilo sve bajnovito kao danas.

Popularni "Mitrogol" je poručio da je period kada je Skot Parker bio trener tima sa Krejven Kotidža najteži u njegovoj karijeri.

"Neću da vas lažem, bio je to zaista težak period za mene. Osetio sam u momentu kao da nisam poželjan u timu. Poštujem takve stvari, jer svaki trener ima drugačiji način da shvati fudbal. U tom periodu sam promašio i penal za Srbiju protiv Škotske, a zbog toga nismo otišli na Evropsko prvenstvo. Bilo mi je baš teško. Međutim, verovao sam u sebe, znao sam svoje kvalitete i da će moje vreme doći ako nastavim da radim", rekao je Mitrović za "Atletik".

Otkrio je i da bi verovatno otišao iz Fulama da nije bilo sina vlasnika kluba, Tonija Kana, koji ga je ubedio da ostane.

"U tom periodu sam baš bio razočaran jer nisam mnogo igrao, pošto me trener nije ubacivao, a želeo sam nešto novo. Fizički sam se osećao dobro, hteo sam da budem na terenu i tražio sam novi izazov. Onda me je Toni pozvao i pokazao mi ljubav i poštovanje. Razgovarali smo oko 45 minuta i tada sam shvatio da je za mene on više od vlasnika kluba. On je moj prijatelj i jedan od najboljih ljudi koje sam upoznao u svetu fudbala. Svi u Fulamu znamo da je tu za nas".

Umesto Parkera klub je doveo Marka Silvu za trenera, a Mitrović je u Čempionšipu prošle sezone postigao neverovatnih 43 golova.

"Počeo je da mi priča o planovima za klub, ne samo za tu sezonu, već i za one naredne. Objasnio mi je da me želi u timu, da sam važan igrač i da sam ja jedan od razloga što se priključio klubu i da ću dati 20 golova za njega. Naravno, svaki igrač želi da oseti da mu trener veruje. Silva me je podsetio na kvalitete koje imam, dao mi je malo i slobode, znao sam da mi veruje. Kada osetite to poverenje od strane trenera, onda ste spremni da date sve za njega".

Nakon 19 utakmica, Fulam je na iznenađujuće visokom, šestom mestu na tabeli.

"Najbolja stvar koja mi se desila je promena trenera. On je promenio naš način razmišljanja, doneo nešto novo, nešto što nam je nedostajalo i to je razlog zbog kog izgledamo mnogo bolje nego prethodnih godina. Zbog njega osećamo da pripadamo Premijer ligi, doneo je taj mentalitet, veruje da se dešava nešto pozitivno. Ne gledamo na to ko nam je protivnik, razmišljamo pozitivno, ne prilagođavamo se rivalu i to je novi stav koji guramo. Znam da je bio samo jedan meč u kom nismo na pravi način parirali protivniku".

foto: Anna Gowthorpe / Shutterstock Editorial / Profimedia

Do sada je postigao 11 golova u Premijer ligi.

"Za mene su golovi kao droga, što ih više dajem, to ih više želim, obožavam da tresem mreže. Volim taj osećaj kad postigneš gol, tu strast, to je nešto što samo golgeter zna".

Poručio je za kraj i da nikada nije imao nameru da obara rekorde i da nekome bilo šta dokazuje, već da želi samo da igra i da nastavlja da postiže golove.

"Ne osećam potrebu da se bilo kome dokazujem. Uvek sam znao da imam sposobnost da postižem golove u Premijer ligi ili u bilo kojoj drugoj ligi na svetu. Dok god sam zdrav i spreman mogu da pravim probleme bilo kom defanzivcu na planeti. Nisam osoba koja juri rekorde, ja sam osoba koja juri golove", zaključio je Mitrović.

