ANĐELKOVIĆ SPUŠTA LOPTU: Ponosni smo što je Donald u Grafičaru ali tek ćemo razgovarati o njegovom statusu

Fudbaleri Grafičara se, polako, ali sigurno, spremaju za izazove u prolećnom delu sezone. Četa Marka Neđića nalazi se u Lari, prelepom delu Antalije u kom ima apsolutno sve uslove za odličan rad. Igrači se dokazuju, forma se brusi, a poslednje kockice se sklapaju kako bi tim i u nastavku sezone nastavio sa odličnim igrama i zacrtanim ciljevima.

Sportski direktor kluba, Dušan Anđelković, sumirao je dosadašnji tok priprema i prelaznog roka. Trener Marko Neđić na raspolaganju ima 30 igrača, među kojima ima dosta novih imena. Ko je sve pojačao Grafičar?

- Od novajlija su tu Dimitrić, Krsmanović i Vico. Radujko, Crnojević, Vukićević, Cvetković i Nedeljković priključeni su iz mlađih kategorija, kako Crvene zvezde, tako i Grafičara. Mlađi igrači imaće priliku da se dokažu treneru Neđiću i on će na kraju odlučiti ko je zadovoljio. Treba razmisliti i o tome na kojoj poziciji nam je najviše potreban igrač jer kada mi priključujemo fudbalera iz mlađih kategorija mi mu moramo ostaviti prostora za igru pa vodimo računa o tome.

Kakav je status iskusnih igrača, da li će oni ostati u timu?

- Kaluđerović, Kasalica, Đurić, Stojčev i Ibanjez su jako važni za ovaj tim. Jako je važno da mlađi igrači napreduju uz njih, što se videlo i u prethodnom periodu. Prezadovoljni smo odnosom starijih igrača prema treningu, igri, ali i ponašanju van terena. Daju primer mladima kako treba da se ponašaju i razvijaju.

Nekoliko fudbalera napustilo je ekipu, počev od Jovana Mituljikića, zatim Nikole Kneževića, Lazića, Ilića... Da li ovo utiče na ambicije kluba na proleće?

- Uveren sam da ne utiče. Oni su jako dobri igrači i odlično su igrali, sa jedne strane nam je žao što su otišli jer su bili važan deo ovog kolektiva, ali sa druge strane smo srećni jer je to jedan iskorak u njihovoj karijeri i dokaz da smo svi mi ovde radili dobro. To je dokaz da su otišli na jedan viši nivo, u Superligu. Ilić je otišao u Javor, Lazić u Javor, Knežević je otišao u prvi tim Crvene zvezde, trenirao je sa njima, sada je na pozajmici u Napretku. Braća Mituljikić su isto bili u prvom timu Zvezde, Jovan je otišao na pozajmicu u Mladost GAT, Nikola je ostao u crveno-belom dresu, igrao je i na prijateljskoj utakmici protiv Lehije. Stvarno smo zadovoljni što su oni otišli na taj viši nivo, a sa druge strane napravili smo kostur tima, došla su pojačanja, priključeni su neki igrači iz omladinske škole, pratićemo do kraja prelaznog roka da li će doći još neko, moguće je da hoće.

Grafičar je jesenji deo sezone završio na drugom mestu Prve lige Srbije, koje su ambicije kluba u nastavku sezone?

- Mi smo razvojni tim i prioritet je da mladi igrači napreduju iz dana u dan. Od prvog dana kada smo na Zlatiboru bili, mi idemo svaku utakmicu na pobedu i želimo da budemo što bolje plasirani. Igramo rasterećeno, ali i napadački što je najbolje za razvoj mladih igrača. Cilj, dakle, ostaje isti.

Pored pojačanja i odličnog rada na treninzima, napreduje i izgradnja stadiona. Možete li nam reći nešto više o tome?

- Radovi na stadionu napreduju fantastično. Postavljen je i teren, mislim da će do kraja ove polusezone biti sve gotovo. Stadion će biti jedan od najlepših u Srbiji, posebno zbog te lokacije, nije veliki, ali ima sve što je potrebno i ispunjava sve norme modernih stadiona. Klub ulaže puno sredstava i truda. Svi pričaju o tome i trude se da bude perfektno. Kako u samom timu, tako i u infrastrukturi, stvarno sve ide kako treba i do leta će sve biti, ja se nadam, završeno.

foto: FK Grafičar.

Fudbaler koji je izazvao dosta pažnje ovih dana je Mičel Donald koji se pridružuje ekipi u Turskoj. Da li je on novi prvotimac Grafičara?

- Sa Donaldom smo u kontaktu oko 20 dana. Mičel Donald dolazi danas u Antaliju. Ja sam sa njim i igrao oko dve godine u timu Zvezde. To je jedno veliko ime, bio je i kapiten Crvene zvezde. Imao je jednu veliku pauzu, on dolazi ovde, treniraće sa nama i mi imamo jedan određeni dogovor sa njim, ali ne mogu ništa više od toga da kažem jer je imao tu dugu pauzu. I on je izrazio želju da dođe, što je uspeh nas u Grafičaru, da jedno takvo ime hoće da dođe, kao što je jedan Luis Ibanjez svojovremeno došao u naš tim. Donald jedva čeka da dođe, mi jedva čekamo da se on pojavi, ali trenutno ništa više od toga ne možemo da kažemo. Mislim da treba svi kao jedna porodica, Crvena zvezda i Grafičar, da brinemo o bivšim igračima. I mislim da je ovo velika stvar za klub, ali i za Prvu ligu Srbije, kao i kada je Luis Ibanjez dolazio. Pošto ja Donalda poznajem, kao što poznajem i ostale starije igrače koji su kod nas i koji su veliki profesionalci, siguran sam da on ne bi došao samo da završi karijeru, već bi dao maksimum. Svi daju maksimum, kako na terenu, tako i u ponašanju van terena i uopšte nemam sumnju da će ako sve bude završeno ovo biti jedan veliki plus za Grafičar i Prvu ligu Srbije.

Za kraj, da li će biti još dolazaka i odlazaka ili je prelazni rok završen?

- Ne mogu sto odsto da kažem, ali mislim da hoće. Na šefu stručnog štaba je da do kraja ovih priprema i do početka nove sezone, a u komunikaciji sa mnom i rukovodstvom kluba, donese tu odluku. Svakodnevno smo u kontaktu sa čelnim ljudima, sa Slobom Govedaricom, se čujem nekoliko puta svaki dan. Upućen je u sve i imamo sjajnu komunikaciju. Isto tako, sjajnu komunikaciju imamo i sa Mitrom Mrkelom, Zvezdanom Terzićem. Imamo informacije u vezi svega, što je jako bitno. Atmosfera je dobra, stručni štab je jako dobar i baš sam zadovoljan kako rade. Sve je u suštini odlično.

Ubrzo pošto je Dušan Anđelković objasnio situaciju sa Mičelom Donaldom i otkrio šta se sve dešava u Grafičaru, nekadašnji kapiten Crvene zvezde sleteo je u Antaliju. Nije krio zadovoljstvo što je stigao u Tursku.

- Osećaj je je odličan. Vreme je mnogo bolje nego što je to u Holandiji - istakao je Donald i nastavio:

- Spreman sam u potpunosti za treninge. Prvo moram otići do hotela da se istuširam, ali spreman sam. Razgovaraću sa trenerom i direktorom. Mogu istaći da sam zadovoljan što se nalazim ovde i jedva čekam da se priključim ekipi i treninzima.

Kurir sport