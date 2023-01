"ŽIVE KAO BUBREZI U LOJU, A PRIČAJU DA JE OVO MOJ RIJALITI" Ispovest Nenada Lalatovića o srpskom fudbalu u kojoj je SVE REKAO!

Dok se niški Radnički priprema za drugi deo sezone u Antaliji, razgovarali smo sa čovekom čije reči uvek imaju veliki odjek u srpskom fudbalu. On isto priča za medije i u privatnim razgovorima. I sve šta kaže nailazi na lavinu komentara.

Nenad Lalatović je bio naš sagovornik, a teme su bile brojne. Za početak goruća - budući predsednik Fudbalskog saveza Srbije.

Bliže se izbori za predsednika FSS, a Nenad Lalatović vidi samo jednog čoveka na tom mestu - Nemanju Vidića.

- To je ime koje će voleti svaki Srbin. To je osoba koja će raditi samo u interesu srpskog fudbala. To je neko ko će raditi u interesu Zvezde, Partizan, Javora i svakog drugog kluba u Srbiji. Pokušaće da svi imaju još veće budžete! Suđenje će morati da bude u savršenom redu, ma najsavršenije moguće, po pe-esu. Sudije će se rasteretiti, neće smeti da imaju pritisak ni od koga. Šampion će biti onaj ko zasluži. Kao što sve druge države imaju legende za predsednika saveza, tako treba da ima i Srbija - počeo je priču trener Radničkog za Kurir.

Ono što sve zanima - da li zaista Vidić hoće da ulazi u sve ovo?

- Hoće! Međutim, neće nikom da smeta, ako ga budu želeli, on hoće da radi za srpski fudbal. Nema veze što smo mi kumovi, pazite, on meni prvi ne bi pomogao! Pa, meni bi bilo teže sa njim nego sa bilo kim sada! Ubeđen sam u to. Bio bi mu kao primer da pokaže apsolutno poštenje. Kakve sam naravi verovatno bi mi ušli u sukob u nekom momentu (smeh). Ali samo takvog čoveka vidim na čelu srpskog fudbala. Znam da će ona biti 50-50 suđenje koja god dva tima da igraju. Zvezda, Partizan, Radnički, Javor, ma nebitno, nema imena timova, ima samo poštenje! Takav čovek treba da nas predstavlja u FIFA, UEFA, na Mundijalu, kada neko ko se zove Nemanja Vidić predstavlja Srbiju svi nas gledaju sa ogromnim poštovanjem, cene nas, razumete? Samo jedan Nemanja Vidić može da predstavlja srpski fudbal. Bolje rešenje za srpskih fudbal ne postoji! Ne postoji!

O predsedniku FSS odlučuju delegati, a naš sagovornik smatra da to treba da bude odluka naroda.

- Voleo bih da predsednika FSS bira narod. To je najpoštenije rešenje. A, ne neki koji dižu kartone kako im se kaže. Nego kako se bira predsednik države, da se tako bira i predsednik saveza. Dakle, kako naš narod bira Vučića, da tako biramo i Vidića. Predsednika Vučića obožavam, kao šta ga voli i naš narod, i ponoviću opet da želim da bude predsednik države još 20 godina jer to zaslužuje. Ne postoji niko ko je bolji od njega za taj posao. Isto tako mislim da ne postoji niko bolji od Vidića za mesto predsednika FSS. I da tu bude 20 godina! Mogu da me mrze i da me pljuju zbog ovoga što pričam o Vučiću, ali ja to čoveka sam video jednom, apsolutno ništa od njega - nemam. Ne sedim sa njim, ne pijem piće sa njim, ne poznajem ga... Videli smo se jednom slučajno u Novom Sadu šetao sam gradom, video me je gospodin Vučević, koji je bio gradonačelnik, rekao mi je da sada dolazi predsednik Vučić, mi smo se tada slikali i to je sve. Ja sam jedan veliki Srbin koji voli svoju zemlju i uvek ću glasati za čoveka koji je od moje države napravo najmoćniju na Balkanu!

Otvorio je Lala dušu i o odnosu sa predsednikom države.

- Nikada mi Vučić nije pomogao! Kada sam bio u Zvezdi tada nije bilo struje. Pa, ako je Vučić nekom pomogao tu su treneri posle mene Božoviću, Stankoviću, Milojeviću, zatim Stanojeviću, Nikoliću sa druge strane. Svima njima je država pomogla za budžete! Meni nije ništa! Naravno, ne zameram mu apsolutno ništa, ali čisto da se zna istine radi ove što pričaju budalaštine jer sam rekao šta mislim. Pa, Vučić vodi moju državu na najbolji mogući način, Srbija je nikada jača i nikad moćnija na brojnim poljima. I kako ja da ne volim čoveka koji vodi državu na taj način? Pa, ja sam građanin ove zemlje, ništa mi lepše nije nego kada vidim kako nam je moćna i jaka država.

Zastao je na sekund Lalatović i povukao paralelu:

- Meni takva dva čoveka trebaju zauvek u Srbiji. Vučić da vodi državu, Vidić da vodi fudbal. Do groba ću biti uz njih!

Postoje ljudi u srpskom fudbalu koji su protiv Vidića...

- Rekao sam mu "kume, imaćeš mnogo prepreka". Znamo i on i ja ko su ti ljudi. Ne brinite, doći će vreme kada će to on da iznese. Kada bi Nemanja došao možda bi oni završili ko zna gde. Nemanja je prepošten, on je zaradio od fudbala 20-30 miliona, ne dolazi na funkciju da bi uzmao, nego da bi davao srpskoj deci, igračima i srpskim klubovima. I da bi predstavljao našu zemlju.

Nenad Lalatović je imao i kratku poruku na kraju razgovora na ovu temu:

- Samo budala i nenormalan čovek se ne bi izjasnio za Vidića. I oni koji su uzimali od srpskog fudbala, krali, otimali, pljačkali, e oni su protiv, jer se plaše čoveka koji je pošten 500 odsto!

Osvrnuli smo se potom na pripreme Radničkog.

- Zadovoljan sam prvim delom priprema koji smo odradili u Nišu, takođe i sa ovim do sada urađenim u Antaliji. Igraču su odradili besprekorno fizički deo priprema. Prve dve kontrolne utakmice su bile dobre, prvo smo pobedili Poljake, a onda smo sa Zirom odigrali 0:0, to je tim koji je igrao grupnu fazu Lige konferencija. Igrači su ispunili sve što sam tražio od njih. Protiv poljskog tima bili smo odlični svih 90 minuta, a protiv Azerbejdžanaca u prvih 45 minuta. Imamo dosta novih igrača koji su se jako dobro uklopili. Zahtevan sam trener i kod mene ekipa uvek mora da je fizički jako dobro pripremljena.

Fizička sprema - ključ u radu Nenada Lalatovića.

- Moj stručni štab vodi evidenciju u kojoj se uzimaju svi važni parametri fizičke pripreme i na osnovu toga u poslednjih sedam-osam godina ekipa koju sam trenirao uvek je bila među pet najspremnijih u ligi. Meni je to jako važno, ovde igrači shvataju da to tražim od njih i idemo u jako dobrom smeru.

Promena u timu je bilo i sve deluje da će Radnički biti mnogo jači u drugom delu sezone.

- Želeo sam "svežu krv", malo višlje igrače, one koji mogu da dobiju duel igru, oni koji su mnogo čvršći u duelu. Mi smo uz Lučane ekipa koja je primila najviše golova u ligi! E, sad od kada sam došao želim to da promenim i da se vidi taj neki moj rukopis. Žao mi je što nisam uspeo da dovedem jednog igrača, neću da ga imenujem, otišao je u neki drugi klub, ali dobro. Zadovoljan sam svakako i siguran sam da ćemo da budemo daleko bolji na proleće.

Većina superligaška su u Antaliji, čak 14 od 16 ekipa...

- Kako se god okrenem vidim Neška Milovanovića! Uplašim se! Tu je uvek u prvom redu na svako meču. Naravno, Neško je moj veliki prijatelj. Ne volim ja nešto da se pojavljujem i da bude kao "evo ga gleda, šijunira"... Idu moji saradnici, ali znate šta, mi se svi toliko dobro poznajemo da nemu tu nekih iznenađenja ili prostora da se nešto nepredviđeno napravi. Nema sakrivanja. Posebno u prva tri-četiri kola gde tereni neće biti kao ovi u Turskoj, pa samim tim neće tu biti neke velike igre. Meni je izuzetno krivo što nemamo terene kao ovde u Turskoj. Posle ovoga kada se vratimo kući, ta neka pas igra koju radimo ovde neće biti primenjiva, već samo čvrsta duel igra, aut, korner, prekid... To će rešavati.

Raspored u drugom delu sezone ne ide na ruku Nišlijama.

- Imamo izuzetno težak raspored u prvih šest kola nastavka sezone prvo Lučani, pa Pazar, Surdulica, Kruševac, Vojvodina, GAT... Siguran sam da ćemo biti spremni za sve to i ubeđen sam da će Radnički biti mnogo bolji nego jesenas. To je moj cilj kao trenera.

Stadioni u Srbiji niču, a gde je Niš u celoj priči? Voleli bi svi da vidimo novo ruho Čaira...

- Država je uradila sjajan posao sa stadionima! Mnogo bolji fudbal će da se igra kada budemo svi imaju kvalitetne stadione. Jako sam srećan što se ulaže u stadione. Nadam se da će doći i moj Čair na red, ovde ljudi mnogo vole fudbal. Niš, Kragujevac, Novi Pazar, Vojvodina to su sredine gde se obožava fudbal. Milina je raditi i igrati tamo pred 4.000-5.000 ljudi.

Lalatović ima neverovatnu veru u jednu stvar - da će Radnički vratiti u gornji deo tabele.

- Verujem, verujem! Kada sam preuzeo Radnički iz Kragujevca svi su mi pričali "nemoj da ideš tamo, ispadaš sigurno iz lige". Proleter nam je bežeo osam bodova. Verovao sam tada u to! U svoje igrače u svoj stručni štab. Apsolutno i sada verujem u to iako nama sada beži Kragujevac osam bodova. Nisam bio ovde od početka, nisam selektirao tim, ali sada sam siguran da ću sve popraviti. Kragujevac sada ima izvanredan tim, to je 50 odsto bolja ekipa nego kada sam ja bio u tom klubu. Ne znam odakle im taj novac, oni kukaju za budžet Radničkog, a imaju više para od nas. To kukanje njihovo ne prihvatam! Čim mogu da naprave takav igrački kadar nemaju oni problema sa budžetom, grad stoji iza njih! I gradonačelnik koji je jedan sjajan čovek. Imaju velike plate u klubu, dobre i redovne plate i zato su tu gde jesu.

Imao je šta da kaže i na temu čelnog čoveka kluba - Ivice Tončeva.

- Možete da ga volite ili ne volite. Isto kao i mene. Ali kada ga upoznate i vidite koliko taj čovek živi za Radnički i koliko daje klubu onda ne može da vam bude svejedno. Sve je redovno, plate, stanarine, sve. Skidam mu kapu! Žao mi je samo što naš grad Niš nije stao više uz klub. Imamo 50 odosto manje novca od grada nego što je to bio slučaj kada sam u prvom mandatu bio tu. Voleo bih da naša gradonačelnica malo više stane iza kluba, jer siguran sam da bi bili ponovo u četiri najbolji tima kada bi imali veći budžet. Ako ostanem ovde i ne odem u inostranstvo, bićemo u četiri tima naredne sezone!

Radnički ima šta da ponudi fudbalskoj sceni.

- Imamo Štulića, Cvetkovića, Belakovića, Stojanovića, štopere... Rosić je posle Borjana najbolji golman u Srbiji. Za godinu dana će se otimati Zvezda i Partizan za njega, ruku mogu da dam da će tako biti. Imamo još tu mladih igrača, forsiraću ih u druom delu sezone.

Važnost gotovo svih mečeva u drugom delu sezone implicira da će sva pažnja biti usmerena ka regularnosti prvenstva.

- Ima tu neki treneri koji pričaju "lalatovićev rijaliti", a to su zapravo treneri koji ne smeju ništa da kažu, a koji sada žive kao bubrezi u loju, jer su maksimalno zaštićeni. Gospodina Filipovića jako cenim i poštujem, nikada nisam imao problem ni sa jednim sudijom, nikada nisam nikoga uvredio, opsovao... Međutim, ako ti u 20 minuta podele pet žutih kartona, onda naravno posle utakmice da moram nešto da kažem. Ti treneri koji pričaju "lalatovićeve rijaliti izjave" su poispadali svuda gde su radili. Dva kluba izbacili iz lige... Strah me je malo, jer ova sezona ima ekstremno veliki ulog, prvih pet mesta donosi enormno mnogo, poslednja dva tima ispadaju, a dva iznad njih igraju baraž. Na sve to i plej-of i plej-aut borba. Ludilo!

Nije trebalo postavljati pitanja Lalatoviću koji je nastavio:

- Zamislite kada vama dođe sudija s kojim ste super i koji vas poštuje i kaže "mi te volimo, ali nama su rekli da prvom prilikom kada nam nešto kažete, da vas isključimo". Ovo ne izmišljam! Mogu da idem na detektor laži. A, to je rečeno u Fudbalskom savezu Srbije nakon što je jedan čovek iz Crvene zvezde izvršio pritisak zašto nisam bio isključen na utakmici protiv Crvene zvezde. A, zašto bi bio isključen tada? Što sam dobio 5 žutih za 15 minuta, što sam imao dva igrača manje?

Imao je srpski stručnjak šta da kaže u svojoj Crvenoj zvezdi.

- Crvenu zvezdu volim koliko niko ne može iz uprave Crvene zvezde da je voli za 100 njihovih života. Zvezdi sam dao sve život, a drugi od Zvezde zarađuju! I uvek ću joj davati. Uvek ću biti Zvezdin vojnik i uvek ću služiti tom klubu, ali ako ja vodim utakmicu protiv Zvezde i ne mogu ništa da kažem kad mi skoči neko sa njihove klupe? Ne mogu da uvek protiv Zvezde da budem miran kao bubica, jednostavno tu sam želeo da pokažem, da se izmerim sa njima, sa drugim trenerom. On ima 30 miliona, ja imam milion, ajde da vidimo gde sam ja u ovom trenutku naspram velike i moćne Zvezde. Ja tom klubu želim isto što želim sebi u životu! Uz to, moram da kažem da isto želim i Vojvodini! Zvezda je moja igračka majka, osvoji sam pet trofeja, bio kapiten... A, kao trener moja majka je Vojvodina. Zvezdi želim titulu, Radničkom iz Niša želim Kup Srbije, a Vojvodini iz sveg srca treće mesto u plasman u grupnu fazu evropskog takmičenja. Od svih trenera u istoriji Vojvodine ima najviše pobeda! Od pet trofeja u istoriji kluba ja sam osvojio jedan.

I za kraj o odnosu na sudijama i tome koliko ih zapravo poštuje:

- Pustite me da vodim utakmicu. Pa, ljudi, to sam ja. Takav sam! Ne vređam, ne psujem, pa mene sudije obožavaju. Pričam stalno s njima i imamo savršen odnos. Kada im prigovaram to su reči "ma, daj šta si to svirao" i slično... I onda mi je žao da vidim kada poteknu tako neke stvari iz Crvene zvezde. Verujem u gospodina Filipovića koji je dobar čovek i imaćemo sigurno mnogo bolje suđenje u drugom delu sezone, isto verujem i u Fudbalski savez Srbije. Molim samo za 50-50 ne treba mi apsolutno ništa drugo! U onom prvo svi su se živi oglašavali, od kluba do kluba. Sada nešto da kažem, Zvezda je već prvak, ne treba im nikakva pomoć! Partizan je sigurno drugi! Za to treće mesto biće borba Vojvodine, TSC, Čukaričkog... Moja želja da je Vojvodina bude treća i Čukarički... Klubovi koji imaju po 30-20 miliona njima ne treba nikakva pomoć! Ovi koji su iza njih, a koji imaju zaleđinu, takođe im to ne treba jer imaju i oni najveći budžet posle večitih.

