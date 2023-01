SAVLADANA EKIPA ŠAMAHI IZ AZERBEJDŽANA: Napredak pobeđuje u Antaliji, druga pobeda za redom

Napredak je započeo sa odličnim igrama na pripremama u Turskoj. U prvoj utakmici u Antaliji pobedio je mađarskog prvoligaša Tisakečkea, a zatim je savladan i premijerligaš iz Azerbejdžana, Šamahi, nekadašnji Inter iz Bakua.

Pobedonosni gol postigao je Bojan Matić u 80. minutu, na asistenciju Đorđa Jovanovića. Pobeda je mogla biti izražena i sa više golova, ali još uvek napadači nisu proradili u potpunosti. Opšti utisak je povoljan, no pođimo redom.

Golman Vladimir Savić, rezerva Nikoli Petriću, branio odlično. Defanziva je stabilna, a vezni red je pokazao kreativnost. Posebno je došao do izražaja Đorđe Jovanović, koji je bio nerešiva enigma za odbranu Šamahija. Izdržao je veliki broj žestokih udaraca i uspevao da umakne čuvarima i pošalje upotrebljive i opasne centaršuteve pred gol protivnika.

-Ovaj pripremni period je kratak, jer prvenstvo počinje već 4. februara, zato smo zacrtali i ostvarili da igrački kadar kompletiramo već prvog dana priprema. Dobili smo na kvalitetu, konkurencija za svako mesto u timu je žestoka i to se vidi na terenu. Bez obzira na zdravstvene probleme i što nas je bilo malo za utakmicu, dogovor sa igračima je bio da svako, nebitno da li će igrati 15, ili 90 minuta, pruži maksimum. I sa te strane sam zadovoljan. Evidentna je disciplina, želja, velika borbenost. Naravno, ima još dosta detalja koje treba da popravimo, ističe trener kruševačkih crveno belih Dušan Đorđević.

Zdravstvena situacija kod igrača je zadovoljavajuća.

-Nije prijatno kada igrači imaju temperaturu i ne mogu da treniraju, srećom sve kratko traje. Odsustvuju dan, dva, najviše tri. Sve je to fudbal i život. Stići će virus verovatno i među ostale ekipe, znamo da i u Srbiji ima dosta bolesnih. I ako je već moralo, dobro je što nam se to desilo sada. Očekujem da već od sutra nastavimo kako smo planirali, da podižemo intenzitet rada i da do utakmice sa Vorsklom budemo u punom pogonu.

Napredak dobro igra na pripremama u Antaliji iako ima dobre protivnike.

-Tako smo planirali od starta, mada nema u Turskoj naivnih i lakih protivnika. Sve ekipe koje dođu ovde na pripreme imaju značajan budžet i dobar igrački kadar. Duel sa Ukrajincima, 24. januara i četvrta utakmica, zakazana za 26. treba da budu najozbiljnije provere. Naravno, nije nam to fokus. Treba da prođemo sve faze, pa i neke krize u igri, kako bi na početku prvenstva izgledali onako, kako svi priželjkujemo, zaključuje šef stručnog štaba Čarapana.

Ž.M. / Kurir sport