MILOJEVIĆ NAKON NOVE POBEDE: Zadovoljan sam, ali želim da budemo efikasniji

Još jedna pobeda Crvene zvezde na pripremama u Antaliji, a ovog puta je savladana ekipa Kopra rezultatom 1:0.

Zadovoljan je šef stručnog štaba Miloš Milojević odnosom igrača, ali želi da Zvezda bude još efikasnija.

Što se tiče rezultata, nije nam to primarni cilj na pripremama, ali uvek je lepo pobediti. U jednom delu igre smo bili veoma dominantni, to je delovalo efektno i lepo, s tim da je izostao drugi gol. Imali smo otvorene prilike, ali dugujemo golove i sebi i navijačima, bez obzira na to što su prijateljske utakmice. Zadovoljan sam zalaganjem i odgovornošću igrača, a postoje finese koje treba da doradimo. Nije to perfektno, ali imamo još sedam, osam dana, da na tome radimo - počeo je Milojević.

Prvenac za pobedu upisao je Lazar Nikolić.

- Lep gol. Dobro je ispratio akciju i upisao se u strelce, a nema dileme da ima kvalitet i da je zato u Zvezdi.

U nedelju od 15 časova Zvezdu očekuje nova utakmica, a rival je Dinamo Tbilisi.

- Promešaćemo karte, sve sa ciljem da pazimo na opterećenje igrača, kako bi svi imali sličan broj minuta u prve četiri utakmice. Tako da, videćemo ko će sutra biti najsvežiji - podvukao je Milojević.

