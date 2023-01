PRELAZNI ROK ZA ZVEZDU NIJE GOTOV, ČUVAMO NAŠ DNK: Mitar Mrkela se oglasio iz Turske, crveno-beli će biti podmlađeni na proleće

Sportski direktor Crvene zvezde Mitar Mrkela sumirao je utiske na zimskim pripremama u Turskoj, istakavši da prelazni rok za klub nije gotovo, uprkos potpisima Lazara Nikolića, Uroša Spajića, Aleksa Viga i Pitera Olanjinke.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Fudbaleri Crvene zvezde sutra igraju protiv Ludogoreca, a onda u petak protiv Austrije Luštenau. Oba meča počinju u 15.00 časova.

- Skoro dve nedelje smo na pripremama i zadovoljan sam kako sve protiče. Imali smo veliki broj igrača i utakmica, čekaju nas još dva meča, ali su svi mogli da dobiju priliku, a trener je stigao da isproba različite fudbalere, varijacije u timu, kao i sisteme. Mislim da su svi fudbaleri veoma dobro odgovorili na zahteve koje je stručni štab postavio pred njih - počeo je Mrkela i nastavio:

- Na ovim pripremama smo imali osam bonusa, s tim da je Jovan Mituljikić otišao na pozajmicu, a tu su još dva, tri mlada stranca, tako da se trudimo da naš tim ima Zvezdin DNK, da tu bude mnogo igrača iz Omladinske škole. Strahinja Eraković je odličan primer toga. On je standardan prvotimac i više ne liči na bonus igrača, a u ovom trenutku imamo još šest kvalitetnih fudbalera koji su dobijali šansu jesenas i koji će imati sve značajniju ulogu u Zvezdi.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Proces podmlađivanja tima uveliko traje.

- U toku prošlog prelaznog roka smo započeli proces podmlađivanja ekipe, svesni da to tako mora da bude. Doveli smo nekoliko mladih igrača, sad konkretno - Viga i Nikolića, dva desna beka, obojica rođeni 1999. godine. Vigo je već skrenuo pažnju na sebe, jer dolazi iz zemlje svetskog prvaka, iz kvalitetne lige i uspešnog kluba kakav je River Plejt. Očekujemo mnogo od njega i verujem da će se predstaviti u dobrom svetlu. Stigao je maksimalno spreman, što je veoma bitno, a primetno je i da je veliki profesionalac, tako da će se ubrzo naći na terenu. Konkurencija pojačava kvalitet, jer kad imate više dobrih rešenja na jednoj poziciji, na svakom treningu je borba za mesto u timu i to je naša ideja. Nikolić je ostavio dobar utisak i pokazao da je neko na koga može da se računa u prvenstvu i Evropi.

Zvezda je na nedavno završenom Svetskom prvenstvu imala čak trojicu fudbalera.

- Imali smo na prvenstvu Milana Borjana i Osmana Bukarija koji su igrali, dok Eraković nije, ali je bio deo smotre. Bukari je čak postigao i gol. Važno je da u timu imate fudbalere koji nastupaju na Svetskom prvenstvu, jer to pokazuje da ste dobro radili i da imate određen kvalitet u ekipi.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Prvo pojačanje Crvene zvezde na leto 2023. godine biće Piter Olanjinka.

- Igrao je značajnu ulogu u Slaviji iz Praga, a mi smo iskoristili mogućnost da ga dovedemo za džabe na leto. Ostaće tamo do kraja sezone, a onda stiže u Zvezdu. Radi se o kvalitetnom igraču, veoma efikasnom, posebno u evropskim utakmicama, a nas čekaju teške obaveze, nadam se u Ligi šampiona sledeće sezone, i on će biti značajan šraf u ekipi.

Igrači sve više žele da dođu u Zvezdu...

- Benefit dobrih rezultata i dobrog rada u klubu je i naš status koji imamo u Evropi. Na visokom smo mestu kada je u pitanju rejting klubova u UEFA i to nam je omogućilo da budemo privilegovani na žrebovima ove godine i da imamo mogućnost da igramo direktno Ligu šampiona. To je benefit, a u razgovorima sa igračima potenciramo to da će imati mogućnost da igraju i Superligu i Ligu šampiona, što je veoma privlačno za njih.

Prelazni rok još traje, a Mrkela ne isključuje mogućnost da se dodatno pojačamo.

- Prelazni rok nije gotov do poslednjeg dana. Uglavnom se u svetu najveći i najbolji transferi dešavaju pred kraj prelaznog roka. Mi smo zadovoljni onim što smo uradili u ovom prelaznom roku i sa Olanjinkom na leto, ali ako se ukaže prava prilika, pojačaćemo Zvezdu najbolje što možemo.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Zvezda je tokom zime dobila još jedno važno pojačanje, s obzirom na to da se Uroš Spajić vratio u svoju kuću.

- Uroš Spajić je Zvezdino dete i uvek kad se neko sa takvim epitetom vraća u klub, to je veliko pojačanje. Dokazao se u kvalitetnim evropskim ligama, odigrao veliki broj utakmica za reprezentaciju i bio bi siguran učesnik Svetskog prvenstva da se nije povredio. U fazi je oporavka, radi sve bolje i biće veliko pojačanje za nas.

Ciljevi za proleće su i više nego jasni.

- Imamo ciljeve od kojih ne odustajemo. Hoćemo da budemo šampioni, kao i da učestvujemo u grupnoj fazi evropskog takmičenja, uz promociju mladih igrača. Ne odustajemo od toga i da li je ritam četvrtak-nedelja kao što je bio cele jeseni ili smo manje rasterećeni kao što će to biti slučaj na proleće - nije važno. Idemo od utakmice do utakmice da u svakom meču pokažemo kvalitet i mislim da smo to demonstrirali u prethodnih šest, sedam godina. Cilj nam je i da dodatno porastemo u ovih šest meseci kako bi imali snage da naredne jeseni igramo veoma važno takmičenje - objasnio je Mitar Mrkela.

