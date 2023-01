MILOJEVIĆ POSLE LUDOGORECA: Boli 0:3 na poluvremenu, a moglo je da bude i ubedljivije... TO NAM OTVARA OČI!

Fudbaleri Crvene zvezde su na petoj pripremnoj utakmici poraženi od Ludogoreca rezultatom 2:3.

Šef stručnog štaba crveno-belih Miloš Milojević je naglasio da su porazi nekad dobri kako bi se realno sagledala celokupna slika rada crveno-belih.

- Kao što ste videli, dobro je što nismo odustajali. Sa druge strane odnos, zalaganje i neke distance, to što smo radili do sada, nismo mogli da ispoštujemo iz određenih razloga u prvom poluvremenu, ne bih o detaljima. Svakako da 0:3 za 45 minuta boli i da je moglo biti i ubedljivije, treba biti realan. Ako hoćemo iskreno, to otvara oči i potvrđuje neke stvari koje mislimo – ko može, ko ne može - počeo je priču Milojević i dodao:

- Ludogorec je korektna evropska ekipa, možda nisu jaki kao pre pet, šest godina, ali svakako da su jako dobri i jako dobro pronalaze igrače iz Brazila, imaju dobar skauting sa njima. Prvo poluvreme je svakako poluvreme za zaborav, osim dobre partije Borjana. Čim golman ima najbolju partiju, znači da sve ostalo nije išlo kako treba. Pozitivno iz ovog meča je drugo poluvreme, sam odnos, borbenost, trčanje, smanjivanje distanci. Svakako ne umanjujem svoju krivicu. Jednostavno mobilniji i brži igrači u drugom poluvremenu, koji mogu da igraju intenzitetom koji je potreban u Evropi. Samim tim 2:0 za nas u drugom poluvremenu. Jesu oni zamenili par igrača, ali i mi smo izvršili sedam izmena. Mislim da sam taj odnos tela i zalaganje momaka u drugom poluvremenu je put kojim treba da idemo.

Debitantski pogodak za Crvenu zvezdu na postigao je i Aleks Vigo u 90. minutu.

- Svakako, videli ste taj kvalitet. Može da reši jedan na jedan, može da završi, to nam je i bio problem, da postižemo golove. Mislim da će tek pokazati koliko može, jer je kratko sa nama. Nije puno stvari odradio, ali vidi se da razume igru. Kada je neko tako dobar igrač, lako je razumeti i zahteve.

Crvena zvezda se vraća svom ritmu u Antaliji, a preostali su joj sutrašnji treninzi, kao i poslednji meč u Turskoj – protiv Austrije Lustenau u petak, nakon kog će se crveno-beli vratiti u Beograd.

- Naravno da nismo završili pripreme sa ovim, imamo još dva treninga i jednu utakmicu. Nakon toga možemo da sumiramo utiske. Što se tiče urađenog do sad, ne želim da ovaj rezultat pomuti realnu sliku, jer je neko naše opažanje svega da je dosta toga dobrog urađeno. Porazi su sastavni deo igre, mislim da su dobri i za osvešćenje i da sagledamo gde smo i šta smo realno, a ne samo emotivno – zaključio je Miloš Milojević.

