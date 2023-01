NIJE MU BILO TEŠKO DA DOĐE DO MBAPEA! Fejsa je sina ODUŠEVIO za rođendan, a sada nam je otkrio kako je "pronašao" slavnog Francuza

Sin Ljubomira Fejse koji ima svega šest godina, već se "zaljubio" u fudbalsku loptu, i želja mu je da jednog dana postane fudbaler.

Dečak je nedavno proslavio svoj rođendan, a ponosni tata mu je priredio jedno iznenađenje koje će pamtiti celog života.

Naime, rođendansku čestitku snimio je niko drugi, već Kilijan Mbape, koji važi za jednog od najboljih svetskih fudbalera.

Kao i svaki roditelj, tako je i Fejsa spreman da za svog sina učini sve, pa mu nije bilo teško da pronađe vezu do proslavljenog asa.

Sada nam je i otkrio kako je uspeo da "pronađe" Mbapea.

- Sada dok je trajalo Svetsko prvenstvo u fudbalu, moj sin je konstantno pominjao Mbapea, i samo Mbape, Mbape, Mbape... Jednom prilikom sam razgovarao sa suprugom, i došlo mi je na ideju da pozovem Sančeza, on je tamo sa njim svaki dan, pa da ga zamoli da snimi čestitku za mog sina. On je to i učinio, a kada je Mateo video snimak, oduševio se, nije mogao da veruje. Inače, Renato Sančez i ja smo veliki prijatelji, igrali smo zajedno. I dan danas smo ostali u sjajnim odnosima, često se čujemo - rekao je Fejsa u razgovoru za Kurir.

U Beleku, gde se fudbaleri Partizana spremaju za nastavak sezone, sa iskusnim vezistom razgovarali smo o raznim temama, a kompletan intervju imaćete priliku da pročitate u petak na sajtu Kurira.

Kurir sport