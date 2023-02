POSLEDNJI POZDRAV ZA MIHU, LEGENDE NE UMIRU: Crvena zvezda i Delije pozivaju sve zvezdaše da u subotu dođu na Marakanu!

Fudbalski klub Crvena zvezda u subotu, na utakmici protiv Vojvodine (16.00) želi na dostojan način da se oprosti od svoje igračke legende Siniše Mihajlovića.

Klub iz Ljutice Bogdana u dogovoru sa svojim navijačima spremio je veličanstvenu koreografiju u čast popularnog Mihe. Utakmici u subotu prisustvovaće i porodica Siniše Mihajlovića, a ulaz za sve posetioce na stadionu "Rajko Mitić" biće besplatan.

Iz kluba Crvena zvezda o svemu što spremaju za subotu kažu:

"Veliki Miha je legenda koju zvezdaši nikada neće zaboraviti! S ljudske strane smo već utvrdili maksimum Siniše Mihajlovića, a s obzirom na to da je Crvenu zvezdu dečački voleo i tamo gde to nije bilo tako lako, te da je to svaki put sa ponosom isticao, može se reći da je i njegovo zvezdaštvo bilo posebno. Bio je idol generacije, čovek za koga su čak i najljući rivali imali samo reči hvale, pobednik koji je 53 godine to iz dana u dan dokazivao i legenda Crvene zvezde, uzor svih budućih naraštaja, jednostavno - šampion."

"Da legende nikada ne umiru, pokazaćemo u subotu, 4. februara od 16.00 časova kada ćemo ispuniti tribine našeg stadiona i poslati poslednji pozdrav Siniši Mihajloviću, čoveku čije je ime zlatnim slovima upisano u istoriju Crvene zvezde, našeg evropskog i svetskog šampiona. Dođite na utakmicu protiv Vojvodine da zajedno pokažemo koliko je Miha voljen. Ulaz na meč će biti besplatan. Za Zvezdu, Za Mihu!"

