ORIGINALNO! Crveno-beli na sjajan način pozvali navijače da dođu na stadion - "Beogradski je ići na Marakanu" VIDEO

U subotu od 16 sati na stadionu "Rajko Mitić" sastaće se fudbaleri Crvene zvezde i Vojvodine, a ulaz je besplatan za sve ljude koji žele da se još jednom oproste od legendarnog fudbalera Siniše Mihajlovića.

Crveno-beli su i ovog puta na originalan način pozvali svoje navijače na prolećnu premijeru protiv Vojvodine.

Iz kluba Crvena zvezda o svemu što spremaju za subotu kažu:

"Veliki Miha je legenda koju zvezdaši nikada neće zaboraviti! S ljudske strane smo već utvrdili maksimum Siniše Mihajlovića, a s obzirom na to da je Crvenu zvezdu dečački voleo i tamo gde to nije bilo tako lako, te da je to svaki put sa ponosom isticao, može se reći da je i njegovo zvezdaštvo bilo posebno. Bio je idol generacije, čovek za koga su čak i najljući rivali imali samo reči hvale, pobednik koji je 53 godine to iz dana u dan dokazivao i legenda Crvene zvezde, uzor svih budućih naraštaja, jednostavno - šampion."

Podsetimo, nakon prvog dela sezone crveno-beli nalaze se na prvom mestu na tabeli sa 10 bodova više u odnosu na drugoplasirani Partizan.

Kurir sport