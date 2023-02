BRĐANI USPEŠNI NA PROLEĆNOJ PREMIJERI Čukarički pobedio Spartak na teškom gostovanju, golman domaćih tri puta vadio loptu iz mreže

Čukarički je ostvario veliku pobedu na startu drugog dela šampionata, protiv Spartaka u Subotici, u vrlo uzbudljivom duelu – 3:1.

Poveli su Brđani golom iz jedanaesterca Adžića u 16. minutu. Izjednačio je Hrstić u 74, ali su potom izabranici Dušana Kerkeza pokazali karakter u finišu. Drugo vođstvo na meču belo-crnima je doneo Lučić u 83, a trijumf je potvrdio u drugom minutu nadoknade Tomović.

Samo što je počeo meč, Čukarički je imao stopostotnu priliku. U drugom minutu, Badamosi je izašao sam ispred Dubljanića, ali je sa sedam metara neometan šutirao pravo u golmana Spartaka. Uzvratili su vrlo brzo Subotičani, u sedmom minutu Hrstić se sjajno snašao, šutirao je sa devet metara, ali je Belić maestralnom intervencijom izbio loptu u korner.

Nedugo potom, Đurasović je snažno šutirao sa 17 metara, ali je njegov udarac izblokirao debitant u belo-crnom dresu, Gajić. Brđani su poveli u 16. minutu iz jedanaesterca. Prethodno je Stevanović centrirao sa desne strane, lopta je u šesnaestercu pogodila u ruku Srećkovića, a posle VAR provere sudija Ivković je pokazao na belu tačku. Odgovornost je preuzeo Luka Adžić, koji je vrlo snažno šutirao, a lotpa se od prečke odbila u gol Spartaka – 0:1.

Preuzeo je domaćin inicijativu posle vođstva belo-crnih, a dobru priliku imao je Spartak u 34. minutu, Tanasin je centrirao sa desne strane, a Tumbasević glavom šutirao zamalo pored gola Čukaričkog. Tri minuta kasnije solidan napad Brđana, ali je na kraju odbrana Spartaka izblokirala udarac Ovusua. Pred kraj poluvremena, posle solo akcije pokušao je Kovač iskosa sa leve strane, sa devet metara, ali je bio neprecizan.

Imao je Čukarički odličnu šansu i na startu nastavka, u 48. minutu Badamosi je u kontri dodao loptu do Adžića, koji je šutirao sa 18 metara, ali je Dubljanić uspeo da odbrani njegov udarac. Brđanima se otvaralo sve više prostora, pa su u kratko vremensko intervalu imali dve dobre prilike preko Ovusua. Najpre, posle akcije koju je kreirao Badamosi u 56. minutu, sjajno je Gambijac sebi dao for, potom izbacio iz igre dvojicu čuvara i dodao loptu do Ovusua, koji je šutirao sa 17 metara, ali je lopta na putu do gola pogodila Bogićevića. Posle ubacivanja iz ugla lopta je ponovo došla do Ovusua, koji je šutirao preko gola domaćih.

Samo što je kročio na teren, Stanić je imao priliku za Spartak u 73. minutu. Posle dodavanja Bijelovića šutirao je sa 17 metara, ali zamalo preko gola Belića. Ipak, samo minut kasnije Subotičani su izjednačili, bila je to akcija u tri poteza, Ado je proigrao Vitorovića, ovaj je ubacio loptu u srce peterca, odakle je Hrstić lako pogodio mrežu – 1:1.

Mogli su Brđani do vođstva u 76. minutu, ali je šut Stevanovića sa ivice šesnaesterca u poslednji čas gotovo na gol-liniji izblokirao jedan igrač Spartaka. Ipak, u 83. minutu Čukarički je ponovo poveo. Pogrešili su u svom šesnaestercu Vitorović i Marinković, sve je to sjajno ispratio Lučić, koji je došao do lopte, fintom se oslobodio čuvara i vrlo preciznim udarcem sa osam metara savladao je Dubljanića – 1:2.

Mogao je tri minuta kasnije Lučić da reši pitanje pobednika, lopta seodbila do njega, a on je sa deset metara šutirao, ovoga puta Dubljanić je maestralno intervenisao nogom. U 88. minutu Čukarički je postigao gol, učinio je to Drezgić, ali je pogodak poništen zbog prekršaja Tošića u napadu. U trećem minutu nadoknade pitanje pobednika je ipak bilo rešeno. Tada je Čukarički bio sjajan u kontranapadu, Igor Miladinović je proigrao Tomovića, koji je fintom izbacio čuvara i potom lako savladao Dubljanića – 1:3.

Kurir sport