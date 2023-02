NAJVEĆI POROK MI JE VAGINA, DA BUDEM KULTURAN! Hit izjave legendarnog Ćira: Uleteo sam Tuđmanu u krevet i viknuo - PREDSEDNIČE...

Smrt legendarnog hrvatskog fudbalskog trenera, Miroslava Čira Blaževića, potresla je čitav region.

Proslavljeni stručnjak preminuo je u 88. godini života nakon duge i teške bolesti.

Ćiro je bio izuzetno zanimljiv, duhovit, autentičan lik koji je decenijama unazad uveseljavao svojim urnebesnim izjavama ljubitelje fudbala u čitavom regionu.

Uvek bez dlake na jeziku, iskren i spontan... Vickasti šmeker i šarmer sa ogromni fudbalskim znanjem - to je bio Ćiro.

Ovo su neke od najzanimljivijih izjava "trenera svih trenera":

- Majka je htela da budem sveštenik i odem ja u samostan i tamo vidim prekrasnu sestru Auroru. Kad sam je video, sunce ti j*bem, istog momenta je poskočio. Kažem ja tada, Ćiro nije ovo za tebe.

- Zašto žene ne komentarišu utakmice? Pa, ne mogu igrači toliko brzo da trče koliko žene mogu brzo da pričaju.

- Najveći porok mi je p*čka. Vagina je, da budem kulturan, čudna stvar. Zbog nje su se vodili ratovi, gubile glave. Dok ne dođe do tog parčeta mesa, čovek hoće da poludi, a posle konzumacije se obično pokaje. Zato je i nastala ona narodna: 'Posle j*banja nema kajanja'.

- Volim žene na platnu. Sine, kad sam bio mali, bio sam siromašan. Sad, eto, nešto imam, pa se malo k*rčim.

- J*beš čoveka koji nikad ne promeni mišljenje.

- Nema ništa bolje od posla novinara. Imaš vlast, piješ krv ljudima na slamčicu i još te plaćaju za to.

- Za nešto možete da kažete da je tajna sve dok to ne sazna Ćiro Blažević. Onda to postaje senzacija.

- Tuđman mi je iz kreveta rekao vikao da mu ne prilazim jer ima grip. Uleteo sam u krevet i viknuo: 'Predsedniče, želim vaš grip'!

- Izjava da želim da budem sahranjen pored druga Tita u Kući cveća je izmišljena. Jesi li ti normalan? Nikad nisam tako nešto izjavio. Kada bih to rekao, majka bi se digla iz groba i opalila mi šljagu.

- Ja kažem da sam bolji trener od Kapela. Oni me pitaju kako je to moguće. Pa da su Kapelo i Murinjo rođeni u Travniku, došli bi do Turbeta (mesto pored Travnika). Nek oni odu iz Travnika do fudbalskog vrha, ma daj.

- Nikad sreća ne može biti toliko velika kada pobediš, koliko je razočaranje veliko kada izgubiš.

O proslavljenom švedskom fudbaleru Kimu Kalstromu.

- On je toliko levak, da desnu nogu koristi samo pri ulasku u autobus.

O debaklu Srbije i Crne Gore protiv Argentine 2006. godine.

- 6:0 je veliki rezultat, ali to se još i da izdržati, 7:0 je posebna blamaža.

Nakon skandiranja navijača "Ćiro, majstore".

- Drago mi je što više nisam p*der.

Na pitanje zašto je skakao pored klupe.

- Zlato moje, prehladio sam se. Sreća pa se nisam upišao.

Kurir sport