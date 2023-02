I DALJE SAM BOG - BROJ JEDAN! Ibra poslao BRUTALNU PORUKU hejterima: Sipaju benzin na vatru, a KO SE IGRA S VATROM, OPEČE SE!

Ima 41 godinu, zbog povrede nije odigrao nijedan meč ove sezone, ali ne odustaje! Neponovljivi Zlatan Ibrahimović već nekoliko dana trenira sa timom i uskoro se očekuje njegov veliki povratak na teren.

Milan je u ozbiljnoj krizi, aktuelni šampion Italije sedam utakmica u nizu ne zna za pobedu, ali sve bi moglo da se promeni Zlatanovim povratkom. Njegova uloga u timu je neprocenjiva - on je pokretačka sila, desna ruka trenera i čovek koji hrani samopouzdanjem saigrače.

Mnogi se pitaju da li sa 41 godinom na leđima i brojnim povredama koje je imao i dalje može igrati na vrhunskom nivou... Zlatan nema dilemu - itekako može!

"I dalje sam Bog! I dalje sam broj jedan! Sada sam se vratio i muzika se menja. Imam ogromnu želju, toliko toga želim da uradim, želim da nadoknadim sve što sam izgubio u prethodnih sedam - osam meseci, a izgubio sam vreme", kaže Ibrahimović za "Mediaset".

Slavni as ističe da je oporavak sjajno prošao.

"Dobro sam, veoma dobro. Vratio sam se u tim i osećam se slobodno na terenu. Za ovo vreme učinio sam sve što je bilo u mojoj moći da pomognem treneru, stručnom štabu, klubu sa strane. Bio sam strpljiv jer sam morao da se vratim na vrh, a oporavak ide po planu", kaže Ibra.

U svom stilu prokomentarisao je kritike na svoj račun.

"To je normalno. Ako vas ne kritikuju znači da niste na vrhu. Kritikuju me 25 godina jer sam broj jedan i navikao sam na to. To je kao da sipaju benzin na vatru, a ko se igra vatrom opeče se. Da li se i dalje osećam kao Bog? Bez dileme, ništa se nije promenilo", odbrusio je Ibra.

Iako je uveliko zagazio u petu deceniju, Zlatan ne razmišlja o penziji, smatra da ima još puno toga da ponudi.

"Imam još puno stranica da ispišem. Kvalitet ne nestaje, telo se menja, fizička sprema je drugačija, ali kvalitet ne nestaje, on ostaje. U mom slučaju se ne menja. Onima koji ne veruju u Boga pokazaću na terenu, a ne rečima. Želim svoj kredibilitet da prenesem na druge. Ne mora sve da zavisi od mene, želim da sve što imam u sebi prenesem na druge. Ako je mojim saigračima dobro, dobro je i meni. U ovom slučaju ne moram je našto da imam, već nešto da dam. To je i moj veliki izazov. Cilj nije moj ego. Imam 41 godinu, igram za Milan i na vrhu sam. Želim da prenesem moju perspektivnu na druge. Ovde sam za njih, ne zbog sebe. Da je tako, bio bih na nekom ostrvu sa cigarom. Ako mogu da budem primer i vođa, učiniću to" poručio je Zlatan Ibrahimović.

