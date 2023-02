ČUVENI GOLMAN U GEJ AFERI SA HRVATSKIM TRENEROM?! Internet bruji o skandalu LEGENDE, "Bild" piše: Završio je sa Bajernom!

Jedan od najboljih golmana na svetu, Manuel Nojer (36), iznenada se našao u centru skandala.

Nakon što je na odmoru posle Svetskog prvenstva, tokom skijanja doživeo povredu i imao otvoreni prelom potkolenice, zbog čega je sa staze helikopterom prebačen u bolnicu gde je operisan, Nojer je započeo oporavak.

Međutim, ubrzo su do njega stigle loše vesti.

Toni Tapalović (42), koji je od 2011. godine bio trener golmana Bajern Minhena, dobio je otkaz.

Nojer je zbog toga potpuno poludeo, a to mu je stvorilo veliki problem u klubu.

Nojer i Tapalović su imali odličan odnos i neočekivani otkaz pogodio je nemačkog golmana.

"To je veliki udarac za mene. Desilo se dosta neočekivano. Bilo je to veliko iznenađenje i za Tonija. Ne razumem zašto se desilo, pogodilo me je jako. o je možda najbrutalnija stvar koju sam osetio u karijeri, kao da mi je neko isčupao srce", rekao je Nojer.

Zbog kritika na račun kluba, reagovao je izvršni direktor kluba, legendarni Oliver Kan koji je osudio ispad mlađeg kolege, a ugledni "Bild" detaljnije je pisao o posledicama sa kojim bi golman mogao da se suoči.

Navodno, Bajern će oduzeti iskusnom čuvaru mreže jednu mesečnu platu, odnosno 1.600.000 evra koliko iznosi bruto plata Nemca. Pored toga navodi se da je trener Julijan Nagelsman poručio Nojeru da više nije nedodirljiv i da želi da kapitensku traku prebaci na ruku Jozue Kimiha.

Nakon teškog preloma, Manuelu sledi duga pauza, a kako je u zimskom prelaznom roku stigao Jan Zomer, čak i kada se vrati na teren, pitanje je da li će Nojer imati mesto na golu.

ŠTA SE KRIJE IZA SVEGA?

Javnost u slučaju Manuela Nojera posebno intrigiraju spekulacije da je odnos sa Tonijem Tapalovićem bio više od prijateljskog.

Na društvenim mrežama kruže poruke koje je navodno slao izvor blizak Bajernu.

U tim porukama se govori o Nojeru i gej aferi sa hrvatskim trenerom golmana. Naravno, tačnost sadržaja pomenutih poruka ne može da se proveri, a pomenuti izvor tvrdi da je Nemac u vezi sa hrvatskim trenerom.

"Otkriće to kada završi karijeru. Sada ne može jer je kapiten Nemačke i Bajerna. Slušaj, bio je oženjen, nikada nije dobio decu i razveo se. Ljudi pričaju da joj je platio za brak, da bi izgledalo kao da je strejt. Zadnjih pet godina zaredom, ili tako nešto, ide u Hrvatsku sa trenerom golmana", navodi se u porukama koje navodno otkrivaju gej aferu nemačkog čuvara mreže.

Dok neke tvrdnje ne mogu da se provere, ima stvari odatle koje jesu tačne.

Nojer je od 2017. do 2020. godine bio u braku sa Ninom Vajs sa kojom nije dobio decu, a više puta je snimljen i viđen na hrvatskom primorju.

Toni Tapalović ga je čak učio i neke pesme Marka Perkovića Tompsona.

U svakom slučaju, čoveka koji je na leto 2011. godine stigao u Bajern, čeka buran period u samom finišu karijere.

Kurir sport