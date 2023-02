BIVŠA ŽENA ŠTITI FUDBALERA NASILNIKA: Nikada nije podigao ruku na mene, niti me je tukao! Nikada nisam videla da je AGRESIVAN

Fudbaler iz Ekvadora Kristijan Noboa našao se u središtu skandala, kada ga je devojka Kevijam Kaso optužila da ju je brutalno pretukao.

foto: Printscreen/Instagram

Ceo incident desio se u Dubaiju, a Kristijan Noboa (37) koji igra za ruski klub Soči, demantovao je navode svoje devojke, tvrdnjama da je ona bila pijana, te da je nije ni pipnuo. Kako je Kevijam Kaso izjavila do tuče je došlo u jednom hotelu, kada je ona zapazila Kristijana u krevetu sa dve prostitutke. Ona je potom objavila video na društvenim mrežama i pokazala kakve sve modrice ima po telu.

foto: Printskrin/Telegram

Otišla je kod lekara i dobila nalaz da je prebijena, a konstatovano je da je zadobila udarce u glavu, gornje udove, grudni koš i donje udove. Kako se navodi u prijavi, po telu Kevijam Kaso vidljivi su otoci, podlivi na licu, ramenu, podlaktici, zglobu, desnoj ruci, desnom kolenu i desnoj nozi. Devojka tvrdi da su ljudi iz hotela pokušali da zataškaju njeno prebijanje, jer je prostitucija u Ujedinjenim Arapskim Emiratima zakonom zabranjena.

foto: Printskrin/Instagram

Bivša supruga Kristijana Noboe Olga Romanova u izjavi za medije, rekla je da tokom višegodišnjeg zajedničkog života sa Ekvadorcem nikada nije trpela porodično nasilje, a kamoli batine. Ona je poručila da Noboa nikada nije digao ruku na nju.

foto: Dmitry Feoktistov / TASS / Profimedia

- Poznajemo se od 2008. godine. Bili su u braku osam i po godina. Za osam i po godina zajedničkog života sa bivšim mužem, nikada ga nisam videla agresivnog i nisam čula ništa o tome od drugih ljudi do priče koja se nedavno dogodila - rekla je Olga Romanova i nastavila:

- Nikada nije podigao ruku na mene i nikada nisam čula da je bio nasilan prema drugim ljudima. Štaviše, za toliko godina zajedničkog života nije bilo uvreda i psovki na moj račun sa njegove strane. Nikada mi nije rekao ni "budalo", a kamoli nešto drugo.

Olga Romanova danas je udata za drugog čoveka sa kojim ima sina, ali održava korektne odnose sa bivšim suprugom. Naime, Olga i Kristijan Noboa imaju dva sina Kristofera i Lukasa.

- Posle razvoda nastavila sam da se selim sa decom u gradove u kojima je Kristijan igrao. Da li bi to bilo moguće da je on bio nasilan, da me je vređao i tukao - zapitala se Olga Romanova.

Kurir sport