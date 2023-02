MATIĆ BRUTALNO SPUSTIO SRBE NA ZEMLJU: Od koga smo mi to bolji? Hrvatska i Srbija ne mogu da se porede!

Nemanja Matić bivši reprezentativac Srbije osvrnuo se još jednom na učešće "Orlova na nedavno završenom Svetskom prvenstvu u Kataru.

"Mi (Srbija) pravimo pritisak, a nemamo podlogu za to. Mi kažemo da smo najbolji... Zašto smo mi najbolji, od koga smo mi to uopšte bolji? Malo su me i kritikovali kad sam u jednom intervjuu rekao što mislim o poređenju Srbije i Hrvatske", rekao je Matić emisiji (Ne)uspeh prvaka sa Mariom Stanićem na TV "Arena sport" i nastavio:

foto: Dado Đilas

"To je bilo još ranije (pre Svetskog prvenstva, rekao sam tada da se Hrvatska i Srbija ne mogu uporediti jer smo mi u tom trenutku imali tri igrača na vrhunskom nivou, a hrvatska reprezentacija deset. Rakitić je bio u Barceloni, Luka u Realu, Kovačić u Realu, Perišić u Interu, Mandžukić u Juventusu"

"Mi smo imali dva igrača na vrhunskom nivou, a svi ostali su igrali u nekim osrednjim klubovima. Stavljamo prevelik pritisak na igrače koji još nisu spremni za to. Ne može neko ko igra u Torinu izneti isti pritisak kao Modrić, koji konstantno igra na vrhunskom nivou i koji konstantno osvaja trofeje. Srbija pred velika takmičenja mora spustiti tenzije'', objasnio je Matić.

foto: JEAN CATUFFE/DPPI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Matić je impresioniran Modrićem.

"Ne može se biti drugi i treći ni iz čega. Imate Luku Modrića, koji je najbolji igrač sveta i tek kad završi karijeru, svi će biti svesni kakav je to igrač - i Real Madrid i reprezentacija. Nekoliko puta igrao sam protiv njega. Kod njega nema lufta, nema toga da on na terenu radi neku stvar bez krajnjeg cilja. Svaki njegov potez na terenu te natera na grešku, uvek unapred zna šta radi. Mi nemamo takvog igrača'', zaključio je Matić.

Kurir sport