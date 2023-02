(UŽIVO) JAVOR - CRVENA ZVEZDA: Crveno-beli u Ivanjici imaju uvertiru pred "večiti derbi"

Fudbaleri Crvene zvezde igraju protiv Javora meč 23. kola Superlige Srbije.

14.00 - Sudija Andrija Stojanović je označio početak meča

SASTAVI JAVOR : Manojlović, Ilić, Kopitović, Obradović, Miletić, Dukure, Adamović, Gojković, Bosić, Kembel, Gigić. CRVENA ZVEZDA : Borjan, Vigo, Milunović, Dragović, Rodić, Mijailović, Kanga, Bukari, Katai, Mitrović, Pešić.

foto: Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Trener fudbalera Crvene zvezde Miloš Milojević rekao je da je ekipa oprezna pred prvenstvenu utakmicu protiv Javora i da će tek po njenom završetku razmišljati o "večitom" derbiju protiv Partizana.

"Dobra forma Javora je razlog za oprez, ali oni su svakako protivnik koji nama tradicionalno ne prija. Oni su čvrsti, organizovani, igraju dobru odbranu, tranziciju ka napred i vole kada su domaćini, tako da nam je potrebna maksimalna ozbiljnost da bismo ostvarili pozitivan rezultat", rekao je Milojević.

Šef stručnog štaba Javora Mladen Dodić priželjkuje da ekipa pruži maksimum i nada se da će to biti dovoljno za dobar rezultat.

"Za ovu utakmicu se pripremamo kao i za svaku drugu, jer za svaki duel imamo isti zahtev prema ekipi, a to je da da svoj maksimum na terenu. Želimo protiv Crvene zvezde da damo svoj maksimum. Dolazi nam u goste ekipa koja je najviše pokazala u ligi, osvojila 60 bodova, postigla i 60 golova i to govori dovoljno o njima. Za njih je pobeda imperativ u svakoj utakmici i učinićemo sve da dođemo do pozitivnog rezultata", rekao je Dodić.

Zvezda je prva na tabeli Super lige sa 60 bodova, 11 više od drugoplasiranog Partizana. Javor zauzima 10. mesto sa 23 boda.

(Kurir sport)