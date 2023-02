LALATOVIĆ PRED VOJVODINU: Daćemo sve od sebe za pobedu!

Trener fudbalera Radničkog iz Niša Nenad Lalatović rekao je da njegov tim čeka neizvesna utakmica protiv Vojvodine, kao i da će učiniti sve da dođu do pobede.

"Čeka nas neizvesna utakmica i daćemo sve od sebe da zabeležimo pobedu i osvojimo sva tri boda. Sudiće Srđan Jovanović i ubeđen sam da ćemo imati ravnopravan tretman, što je sve što tražim", rekao je Lalatović, preneo je klupski sajt.

Fudbaleri Radničkog iz Niša dočekaće u utorak ekipu Vojvodine, u utakmici 24. kola Super lige Srbije.

Vojvodina je na šestom mestu Super lige Srbije sa 39 bodova, a niški tim je 12. sa 22 boda.

foto: FK Radnički

Lalatović se osvrnuo na smenu trenera u novosadskom klubu. U nedelju je umesto Milana Rastavca imenovan Radoslav Batak.

"On će sigurno doneti novu energiju Vojvodini. Batak je sa Radničkim prošle sezone ostvario plasman za Evropu, i ja izuzetno cenim obojicu kolega. Vojvodina je trenutno šesta na tabeli lige, ali je po igračkom kadru, budžetu, primanjima i tradiciji uz Partizan i TSC, a odmah iza Crvene zvezde", dodao je on.

Trener Radničkog istakao je da Vojvodina ima odlične igrače u napadu.

"Opasni su u ofanzivi, Čumić (Nikola) ima fenomenalnu brzinu, igru jedan na jedan, odličan dribling u obe strane. Zatim je tu i Malbašić (Filip), koga sam trenirao, on je jedan od boljih igrača naše lige. Tu je i Simić (Veljko), te mlađi igrači - Topić (Mirko), Zukić (Dejan) i Kabić (Uroš). Fenomenalni pojedinci protiv kojih nam neće biti lako", ocenio je on.

Niška ekipa je u prethodnom kolu poražena od Napretka u Kruševcu (2:0), a Lalatović je rekao da drugačiji ishod ne bi bio zaslužen.

"Nismo zaslužili ni poraz, ali je Napredak igrao sa više želje i borbe od nas i ponovo su prevagu donele naše greške u odbrani. Težak meč po teškom, vetrovitom vremenu. Znali smo odakle preti opasnost, a ponovo nismo uspeli da ispoštujemo dogovor da sprečavamo brzo izvedene slobodne udarce protivnika. Iz takve akcije smo i primili pogodak i dobili direktan crveni karton. Naš igrač je bio okrenut leđima i lopta ga je pogodila u ruku", rekao je Lalatović i dodao da neće komentarisati suđenje.

"Čekaju moju grešku, a ovog puta nisam želeo da im dam povod za isključenje. To sam rekao i ljudima iz kluba i to je jedini razlog za onakav moj odnos na utakmici u Kruševcu", rekao je on.

Lalatović je istakao da je to bio prvi meč na kojem nije bio zadovoljan igrom svog tima.

"Moramo da promenimo pristup i na meču sa Vojvodinom pokažemo da nam je pobeda preko potrebna. U našoj ligi, u kojoj su timovi ujednačenog kvaliteta, ti detalji, koncentracija, priprema meča i htenje često odluče ishod meča", ocenio je on.

Trener niškog kluba rekao je da zbog crvenog kartona neće igrati Nikola Andrić, a da je pitanje ko će igrati kao "bonus" (igrač do 21 godine).

"Malo kuburimo sa njima od odlaska Štulića (Nikola). Petrov (Sava) je odličan špic, ali je dugo igrao na krilu i nije klasičan gol igrač. Mata (Matija Petrović) je previše mlad da se baci u vatru za svaki meč, Škrbić (Miljan) nije prošao pripreme i ne može da igra svih 90 minuta", dodao je on.

Goveći o odsustvu iz tima Saše Marjanovića i Andrije Stojanovića, on je rekao da Marjanović zbog zdravstvenog stanja u ovom trenutku ne može da poveže dve cele utakmice u visokom ritmu,

"Po dolasku u klub sam tražio da postavimo čvršću odbranu. Od Stojanovića sam tražio da u ispunjava određene zadatke u odbrani, a kako su nam potrebni skok igra i čvrstina još na pripremama sam na tu poziciju stavio Jamkama (Mburi). Ova promena je dala rezultat, ne primamo toliko golova kao pre, a konkurentniji smo i u skok igri. U prva tri kola ovog proleća primili smo samo jedan gol, i to ne sa strane gde igra Jamkam", zaključio je Lalatović.

Meč Radničkog iz Niša i Vojvodine igra se u utorak od 16.00.

Kurir sport