ZVEZDA I PARTIZAN VEČERAS (19.00) U 169. VEČITOM DERBIJU: Ovo su timovi koje će Milojević i Duljaj izvesti na teren Marakane

Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana odigraće večeras (19.00, TV Arena sport) na stadionu „Rajko Mitić“ 169. večiti derbi!

Crveno-beli, koji imaju 13 bodova prednosti u Superligi, favoriti su, mada tim iz Humske bez bele zastave dolazi na Marakanu.

Trener šampiona države Miloš Milojević po drugi put u karijeri vodiće derbi. Na vatrenom krštenju 31. avgusta 2022. ostvario je remi, jer je bilo 1:1.

- Kada sam dolazio, bilo je da mogu samo da izgubim prednost, sada kažu da samo ja mogu da izgubim. Ispada da u derbiju postoji samo jedan gubitnik, a to sam ja. Isto je i njemu i meni, svako od nas dvojice ima odgovornost prema svojim navijačima. Duljaj je odigrao mnogo derbija u dresu Partizana, zna šta to znači. Ja sam u jednom derbiju bio saučesnik i sada imam jedan derbi kao trener - rekao je Miloš Milojević na pitanje Kurira i nastavio:

foto: Starsport

- Treba da se napravi balans odgovornosti i zalaganja, ali ne treba da se igračima vežu noge. To je naš posao. Kad utakmica počne, veoma malo možete da rešite. Možda nekoliko izmena, ali to je tri do pet odsto. Nekad pobednika derbija reši trenutak inspiracije nekog individualca, i to je nešto na šta možete uvek da računate.

Igor Duljaj kao trener debitovaće baš na derbiju. Kao igrač prvi derbi ne pamti po dobrome.

- Tad nas je vodio Miodrag Ješić. Dobili smo 2:0, a derbi pamtim po dobrom i po lošem. Rezultatski je bilo dobro, a loše je to što je tada ugašen jedan mladi život (na tribinama je ubijen Aleksandar Radović, navijač Crvene zvezde, nakon što ga je u grudi pogodila raketa upućena s južne tribine, op. a.). Želim da sve protekne u redu, dosta mladih ljudi gleda u nas, moramo da budemo ogledalo. Kratko sam ovde da bih mogao nešto da promenim, ali igrači u svlačionici nisu videli nepoznato lice. Nije to alibi ako se desi nešto nepovoljno - objasnio je Igor Duljaj.

foto: Starsport

Oba trenera pozvala su navijače dva kluba na fer i sportsko navijanje.

CRVENA ZVEZDA - PARTIZAN Beograd . Stadion : Rajko Mitić. Kapacitet : 51.755. Sudija : Aleksandar Živković (Niš). Pomoćnici : Nenad Đokić i Marko Popović. C. zvezda (4-2-3-1) : Borjan - Vigo, Eraković, Dragović, Rodić - Kanga, Mijailović - Bukari, Ivanić, Katai - Pešić. Trener : Miloš Milojević. Partizan (4-2-3-1) : Popović - Filipović, Marković, Vujačić, Urošević - Belić, Fejsa - Dijabate, Natho, Menig - Rikardo. Trener : Igor Duljaj.

(Kurir sport)